Samsung Galaxy Ring'in fiyatı sızdırıldı! Cüzdanınız alev alabilir

Samsung'un büyük merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in satış fiyatı sızdırıldı. Peki, bu yeni teknoloji harikasının fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Samsung'un, belki de son zamanlarda en çok konuşulan cihazlarından biri olan Galaxy Ring, 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. İlk olarak MWC 2024 kapsamında görücüye çıkan Galaxy Ring'in özellikleri halen tam olarak netleşmemiş durumda. Ancak bu belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Son gelen sızıntılar, Galaxy Ring'in fiyatıyla ilgili ilk bilgileri ortaya koydu.

Samsung Galaxy Ring'in fiyatı ne kadar?

Dealabs tarafından sızdırılan bilgilere göre, Galaxy Ring Fransa'da 449 euro (yaklaşık 485 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihaz, siyah, gümüş ve altın renklerinde piyasaya sürülecek ve 5'ten 13'e kadar dokuz farklı boyutta kullanıcılarla buluşacak.

Galaxy Ring'in en büyük rakibi olan Oura Ring, şu anda 299 dolar başlangıç fiyatına sahip.