Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max'ten daha dandik çıktı

Akıllı telefon dünyasının iki önemli modeli Samsung Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max, bu defa kullanılan titanyumlar açısından gündeme geldi.

iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra, pek çok açıdan birbirleriyle ciddi bir rekabet içerisinde olan modeller arasında yer alıyor.

JerryRigEverything isimli sosyal medya kullanıcı, telefonlarda kullanılan titanyumların önce kalitesini ölçtü sonra da bu titanyum iskeletleri ateşte eritti. Demirci ocağının ısısı, titanyumun erime noktasına yetişemediği ancak kalan her şeyi yok ettiği için saf alüminyum miktarını tespit etti.

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Belirtilen önemli noktalardan biri, Apple'ın iPhone 15 Pro Max modelinde kullandığı titanyumun kalitesinin (Grade 2) Samsung'un tercih ettiği titanyumun kalitesinden (Grade 5) daha yüksek olmasıdır. Ancak, her iki telefonun da orta seviye kuvvet uygulandığında çerçevelerinin dayanıklılığını koruduğu görülmüştür.

iPhone 15 Pro Max'in titanyum çerçevesi, farklı bir üretim tekniğiyle yapıldığı için tek parça halindedir. Diğer yandan, Samsung Galaxy S24 Ultra'da dış çerçevede titanyum, iç yapıda ise alüminyum kullanılmıştır. İki farklı metalin bir arada tutulması için plastik bir katman kullanılmıştır.

Ayrıca, iPhone 15 Pro Max'te kullanılan titanyumun maliyeti 10 ila 15 dolar arasında değişirken, Samsung Galaxy S24'ün titanyum maliyeti 3 ila 5 dolar arasında değişmektedir. Bu da Samsung'un titanyumu daha düşük maliyetle elde ettiğini göstermektedir.