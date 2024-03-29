Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcılarındab S-Pen'e şikayet yağıyor

Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, S-Pen'in kötü kokusundan şikayet ediyor. Çok sayıda şikayet yağarken bu konuda beklenen açıklama geldi.

Samsung'un en son çıkardığı amiral gemisi olan Galaxy S24 ailesi, bir dizi yenilikçi özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Yapay zekaya odaklanan bu cihazlar, Galaxy Note serisinin kapanmasıyla birlikte S-Pen'e de ev sahipliği yapıyor.

Koku şikayetleri patlak gösterdi

Ancak, S-Pen'in sadece Galaxy S24 Ultra modeliyle geldiğini belirtmek gerekir. Son birkaç gündür kullanıcılar, garip bir durumdan şikayetçi. Farklı kişilerin kontrol etmesiyle birlikte bu şikayetin sayısı artıyor. Kullanıcılar, S-Pen'in garip bir koku yaydığını iddia ediyorlar.

Bazı kullanıcılar, bu kokuyu kimyasal veya yanmış plastik gibi ifadelerle tanımlıyorlar. Samsung Avrupa forumundan bir moderatör, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Muhtemelen Galaxy Note 7 yaşandığı travmanın etkisiyle, kullanıcılar cihazların soğumasını beklediğinde koku sorununun büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti. Farklı şekillerde yorumlanan bu koku, hala bazı kullanıcıların endişelerine neden oluyor, ancak moderatörün açıklığı konuya bir miktar netlik getiriyor.

Plastik ısındığında oluşan tipik bir kokuyla sınırlı kalması olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Zira bu tür bir kokunun ötesinde, ısıyla ilgili sorunların ortaya çıkması Samsung için büyük bir problem olabilir. Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, koku deneyimlerini paylaşarak konuya ışık tutabilirler."