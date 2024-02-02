Samsung Galaxy S24 Ultra'nın dayanıklılığı, işkence testinde kanıtlandı

Samsung Galaxy S24 Ultra, JerryRigEverything tarafından yapılan işkence testini başarıyla geçti. Corning Gorilla Armor cam ile korunan akıllı telefonun çizilmelere karşı oldukça dayanıklı olduğu ispatlandı.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın dayanıklılığı, ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testinde incelendi. Testte, Samsung'un iddialı olduğu Corning Gorilla Armor Glass ekran ve titanyum kasası sertlik, çizilme ve bükülme açısından değerlendirildi.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA İŞKENCE TESTİNİ GEÇTİ

Ekran dayanıklılığı:

JerryRigEverything, Mohs sertlik ölçeği kullanarak Galaxy S24 Ultra'nın ekranının dayanıklılığını test etti. Ekranın 7. seviyede hafif izler ve 8. seviyede daha derin çizikler aldığı belirlendi. Bu, genelde yeni akıllı telefonların 6 seviyesine kadar dayandığı göz önüne alındığında başarılı bir performans olarak değerlendirildi.

Isıya dayanıklılık:

Galaxy S24 Ultra'nın ekranı, çakmağın ısısına birkaç saniye boyunca dayanabiliyor. Bu özellik, ekranın dayanıklılığını ısıya karşı artırdığını gösteriyor.

Titanyum çerçeve ve bükülme testi:

Telefonun titanyum çerçevesi Mohs Grade 6 seviyesinde çizildi, ancak JerryRigEverything, telefonun her iki taraftan büküldüğünde şeklini koruduğunu ve çerçevede sadece hafif bir bükülme meydana geldiğini belirtti. Ekranın bükülme sırasında herhangi bir açılma veya çatlama göstermediği vurgulandı.

Test sonuçları, Galaxy S24 Ultra'nın dayanıklılık konusundaki iddialarını destekleyen bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.