Samsung, Galaxy S24 Ultra'yı yenilikçi özellikleri ile tanıttı

Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın güçlü özelliklerini ve yenilikçi tasarımını duyurarak Galaxy serisine yeni bir soluk getiriyor.

Galaxy Note serisinin 2020'de sona ermesine rağmen, Samsung, S serisi amiral gemileriyle bu geleneği sürdürüyor ve S24 Ultra ile birlikte dikkat çekici bir özelliği tanıtıyor: S-Pen.

Mobil Dünya Kongresi 2023'ün ilk gününde yapılan duyuruda, Samsung'un Pixel 8 Pro ile rekabet etmek için yapay zeka odaklı akıllı telefonlarına odaklandığı belirtiliyor. Galaxy S24 ailesi, Samsung Gauss adlı yapay zeka yapı taşları ve bir dizi potansiyel işlevle donatılacak.

Samsung'un yapay zekayı teşvik etme çabaları, GalaxyClub tarafından bildirilen ticari marka başvurularında ortaya çıkıyor. AB ve Birleşik Krallık'ta yapılan başvurularda "AI Smartphone" ve "AI Phone" terimleri dikkat çekiyor. Bu terimlerin jenerik olmaktan çıkması, Samsung'un S24'ü sadece bir yapay zeka akıllı telefonu olarak değil, aynı zamanda özellikle S-Pen için tasarlanmış bir telefon olarak gördüğünü gösteriyor.

Samsung, S24 ailesinin lansman tarihini henüz teyit etmemiş olsa da, son sızıntılar 17 Ocak'ta San Jose, CA'da gerçekleşecek bir Galaxy Unpacked etkinliğine işaret ediyor. Bu tarih, Galaxy S24 Ultra'nın tasarımındaki önemli değişikliklere de vurgu yapılıyor. Özellikle, kavisli ekrandan vazgeçilerek tamamen düz bir ekrana geçilmiş, bu da S-Pen için özel bir tasarım sunuyor.

Galaxy S24 Ultra'nın sızdırılan fotoğrafları, beş lensli izole bir kamera adasının yanı sıra kullanışlı ses ve güç düğmelerini gösteriyor. Düz ekran, S-Pen'in daha rahat bir kullanımına olanak tanıyacak ve ekranın kenarlarındaki seçimleri, vurguları ve çizimleri daha kolay hale getirecek.

Bu tasarım değişiklikleri, 2024'ün S-Pen'ine eklenen yeni donanım ve S24 Ultra'nın ekran kalemi girişlerine tepki veren sayısallaştırıcısı ile birleşerek benzersiz bir deneyim sunacak. Galaxy S24 ailesi, 17 Ocak'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ve 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek.

Kaynak: Forbes