Samsung Galaxy S25 için heyecan verici gelişmeler!

Samsung, akıllı telefon sektöründe adeta bir çığır açıyor. Yapay zekâ uygulamalarıyla donattığı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken şirket, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Son olarak, Galaxy S25 ailesiyle birlikte gelecek olan yeniliklerle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Teknoloji devi Samsung, son dönemde çıkardığı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından biri haline gelen Samsung, yapay zekâ uygulamalarını telefonlarına entegre etmede öncü bir rol üstleniyor.

Yapay zeka açısından daha da zenginleşecek

Şirket, Galaxy AI ile bir dizi kullanışlı özelliği telefonlara dahil ederek, sadece yeni modellerle sınırlı kalmayıp, 2021'in amiral gemilerine kadar bu özellikleri uzatıyor. Bu çerçevede, Galaxy S21'in bile bazı yapay zekâ özelliklerine sahip olacağını biliyoruz. Ancak, Samsung'un bu alandaki ilerlemeleriyle sınırlı kalmayacağı görülüyor. Şirket, mobil cihazlarda yapay zekâ dönemini başlatarak, gelecekteki gelişmelerle birlikte cihazlarını yapay zekâ özellikleri açısından daha da zenginleştirecek.

Güney Koreli Daum Herald Economy sitesinin haberine göre, Samsung yöneticilerinden Cho Cheol-min, bir forumda Galaxy S25 ailesi planları üzerine konuştu. 2025 yılında tanıtılması beklenen bu cihazlar, Google'ın henüz duyurulmamış Gemini Nano 2'sinden güç alacak. Ancak, cihazın hangi yenilikleri getireceği henüz kesin değil. Ancak, ses ve görsel işlemede büyük bir ilerleme sağlanması bekleniyor.

Bununla birlikte, hâlihazırdaki Galaxy AI özelliklerinin bir kısmının ücretli olması gündemdeyken, yeni özelliklerin ve geliştirmelerin tamamen ücretsiz olması beklenmemektedir. Samsung'un yapay zekâ alanındaki bu ilerlemeleri, akıllı telefon teknolojisinin geleceğine dair heyecan uyandırıcı bir ön görü sunuyor.