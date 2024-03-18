Samsung Galaxy S25 serisinde büyük değişiklik

Samsung, gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S25 serisinde büyük bir tasarım değişikliği yapabilir.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi telefonu olan Galaxy S25'in standart modeli ile ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Samsung, geçtiğimiz ocak ayında Galaxy S24 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmiş olsa da, tasarım bakımından büyük bir yenilik sunmadı. Ancak, Galaxy S25'in standart modelinin seleflerinden farklı bir tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.

Önemli tasarım değişiklikleri ve daha büyük bir ekranla gelebilir

6,36 İnçlik Ekran:

Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre, Galaxy S25'in standart modeli, önemli tasarım değişiklikleri ve daha büyük bir ekranla gelebilir. 6.36 inçlik ekranla geleceği iddia edilen bu model, önceki Galaxy S24'ün 6.2 inçlik ekranından daha büyük olacak.

Ultra Geniş Açılı Kamera:

Galaxy S24'ün özelliklerinden yola çıkarak, Galaxy S25'in ne sunabileceğine dair ipuçları alabiliriz. S24, FHD+ çözünürlüğe sahip, 120 Hz destekli bir ekrana sahipti. Ayrıca, Exynos 2400 işlemciden güç alırken, 12 Megapiksel selfie kamerasıyla donatıldı. Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens bulunuyordu.