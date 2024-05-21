Samsung Galaxy Tab S10 serisi yakında geliyor! İşte detaylar

Samsung'un beklenen Galaxy Tab S10 serisinden ilk sızıntı ortaya çıktı. İşte, detaylar...

Yeni bir sızıntıya göre, Samsung'un popüler Galaxy Tab S9 serisinin yerini alacak olan Galaxy Tab S10 serisi tabletler yakında piyasaya çıkabilir. Android Headlines'ın bildirdiğine göre, Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerine ait model numaraları ortaya çıktı ve bu cihazların dünya genelinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Piyasaya çıkış tarihi ne zaman?

Galaxy Tab S10 Plus'ın model numaraları SM-X828U, SM-X826B ve SM-X826N olarak listelendi. Galaxy Tab S10 Ultra ise SM-X926B model numarasıyla piyasaya çıkacak. Bu model numaraları, cihazların dünya genelinde farklı pazarlarda satışa sunulacağını gösteriyor.

Sızıntıda Galaxy Tab S10'un kendisinden bahsedilmiyor, ancak bu, serinin sadece Plus ve Ultra modelleriyle sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor. Samsung'un bu seriyi tamamlamak için temel bir Galaxy Tab S10 modelini de tanıtması oldukça muhtemel.

Samsung Galaxy Tab S10 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, geçmiş lansman tarihleri bazı ipuçları veriyor. Galaxy Tab S9 serisi tabletler Ağustos 2023'te tanıtılmıştı. Bir önceki Galaxy Tab S8 serisi ise Şubat 2022'de piyasaya çıkmıştı, bu da yaklaşık 18 aylık bir boşluk olduğunu gösteriyor. Bu süre göz önüne alındığında, Galaxy Tab S10 serisinin Şubat 2025'te tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi, Apple'ın aynı dönemde yeni tablet modellerini piyasaya sürmesiyle zorlu bir rekabetle karşılaşabilir. Özellikle Apple'ın iPad mini 7 gibi yeni modelleri piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu rekabet ortamında, Samsung'un yeni tabletlerinin teknik özellikleri ve yenilikleri büyük önem taşıyacak.

Beklenen özellikler ve tasarım

Galaxy Tab S10 serisi tabletler hakkında teknik özellikler veya tasarım detayları henüz ortaya çıkmış değil. Ancak Samsung'un bu seride önemli yenilikler ve gelişmiş özellikler sunması bekleniyor. Özellikle ekran teknolojileri, işlemci gücü, pil ömrü ve yazılım özellikleri açısından kullanıcıları etkileyici yenilikler bekliyor olabilir.