Samsung'un birçok yeni ürünün tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı. Peki, Samsung Galaxy Unpacked nasıl izlenir?

Samsung, teknoloji dünyasının heyecanla beklediği Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kala, meraklılarını yeni ürünlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte, katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın yanı sıra, yenilikçi Galaxy Ring akıllı yüzüğünün tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Unpacked etkinliğinin detayları

Galaxy Unpacked etkinliği, 10 Temmuz Çarşamba günü, saat 16.00'da Paris'te gerçekleşecek. Bu etkinlik, Samsung'un geleceğe dair vizyonunu ve en yeni teknolojik yeniliklerini tanıtacağı önemli bir platform olacak.

Etkinliği kaçırmak istemeyenler için, Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğini YouTube'daki resmi kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.