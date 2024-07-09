Samsung Galaxy Unpacked nasıl izlenir?

Samsung Galaxy Unpacked nasıl izlenir?
Samsung'un birçok yeni ürünün tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı. Peki, Samsung Galaxy Unpacked nasıl izlenir?

Samsung, teknoloji dünyasının heyecanla beklediği Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kala, meraklılarını yeni ürünlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte, katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın yanı sıra, yenilikçi Galaxy Ring akıllı yüzüğünün tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Unpacked etkinliğinin detayları

Galaxy Unpacked etkinliği, 10 Temmuz Çarşamba günü, saat 16.00'da Paris'te gerçekleşecek. Bu etkinlik, Samsung'un geleceğe dair vizyonunu ve en yeni teknolojik yeniliklerini tanıtacağı önemli bir platform olacak.

Etkinliği kaçırmak istemeyenler için, Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğini YouTube'daki resmi kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek