Samsung Galaxy Watch 7: Hızlı şarj ve yeni özellikler ile geliyor

Samsung Galaxy Watch 7, şarj hızı ve yeni özellikleriyle akıllı saat pazarında iddialı bir yer edinmeyi hedefliyor. Android kullanıcıları için güçlü bir seçenek olmaya devam eden Galaxy Watch serisi, yeni modeliyle daha da güçlenecek.

Android kullanıcıları için Samsung Galaxy Watch 6, şıklığı, zengin özellikleri ve tatmin edici dokunsal çerçevesiyle en iyi akıllı saat seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu yaz, Galaxy Watch 6 yerini daha da iddialı bir model olan Samsung Galaxy Watch 7'ye bırakmaya hazırlanıyor.

Galaxy Watch 7'nin tanıtımı ve yenilikler

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği, 10 Temmuz'da gerçekleşecek ve bu etkinlikte Galaxy Watch 7'nin tanıtılması bekleniyor. Yeni modelle ilgili sızıntılar, akıllı saat meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak, Galaxy Watch 7'nin önemli bir şarj yeniliğiyle geleceği ortaya çıktı. SamMobile'ın bildirdiğine göre, Galaxy Watch 7 modelleri, selefi Galaxy Watch 6'ya kıyasla %50 daha hızlı şarj olacak ve 15W şarj hızına sahip olacak.

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch FE arasındaki farklar

Ne yazık ki, aynı şarj hızı artışı Galaxy Watch FE için geçerli olmayacak gibi görünüyor. FCC listesine göre, Galaxy Watch FE sadece 5W şarj desteği sunacak, bu da onu Galaxy Watch 6'dan bile daha yavaş bir şarj hızıyla sınırlı bırakacak. Eğer bu bilgiler doğruysa, Galaxy Watch 7'nin sıfırdan tam doluma ulaşması sadece 45 dakika sürecekken, Galaxy Watch FE'nin dolum süresi 3 saate kadar uzayacak.

Galaxy Watch 7'nin öne çıkan özellikleri

Galaxy Watch 7, şarj hızının yanı sıra pek çok yeni özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak. Şu ana kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda beklenen özellikler arasında şunlar yer alıyor: