Samsung Galaxy Watch 7 Ultra: Tasarım devrimi ve yenilikçi özelliklerle tanıtılacak

Samsung'un akıllı saat serisi Galaxy Watch, Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak olan Galaxy Watch 7 Ultra, şimdiden merak uyandıran tasarım değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önceki modellere kıyasla büyük bir evrim geçiren bu yeni akıllı saat, kullanıcılarına yenilikçi özellikler ve şık tasarımıyla bir kez daha etkilemeyi amaçlıyor. İşte, Galaxy Watch 7 Ultra'nın beklenen özellikleri ve tasarım detayları...

Samsung'un son akıllı saat modeli olan Galaxy Watch 7 Ultra, yaklaşan Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Etkinlik öncesinde sızdırılan görüntüler, saatin büyük tasarım değişiklikleriyle geleceğini ortaya koyuyor.

Galaxy Watch7 Ultra ne zaman çıkacak?

Galaxy Watch 7 Ultra'nın tasarımı, önceki modellere göre büyük bir evrim geçiriyor. Karemsi bir görünüm, üçüncü bir fiziksel düğme, daha büyük hoparlör, yeni sağlık sensörleri ve farklı kayış stilleri gibi önemli özellikler dikkat çekiyor.

Sızdırılan görüntüler, Samsung'un klasik Galaxy Watch'ların dairesel tasarımını Apple Watch'ların kare form faktörüyle birleştirdiğini gösteriyor. Saatin etrafındaki kare şeklindeki dış çerçeve, dönen bezelle birlikte şık bir görünüm sunuyor. Ekran büyüklüğü açısından önceki modele benzerlik gösterirken, yeni düğme düzeni ve daha büyük hoparlörler gibi detaylar dikkat çekiyor.

Saatin kayışı, kasayla mükemmel bir uyum sağlayarak daha şık bir görünüm sunuyor. Sensörlerin yerleştirildiği konumda da değişiklikler var ve sağlık sensörleri önceki modele göre daha dairesel bir düzenlemeyle yerleştirilmiş.

Bunun yanı sıra, saatin soluna konumlandırılan daha büyük hoparlör ızgaraları, ses kalitesinde belirgin bir artış sağlayacak gibi görünüyor.

Galaxy Watch 7 serisinin yeni bir işlemciyle geleceği, %50 daha hızlı şarj olacağı ve kan şekeri takibi özelliğiyle geleceği söyleniyor. Daha fazla bilgi, 10 Temmuz'da Paris'te düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde paylaşılacak.