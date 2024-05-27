Samsung Galaxy Watch 7 Ultra'dan sızan muhteşem görüntüler

Galaxy Watch 7 Ultra görselleri sızdırıldı.

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı saati Galaxy Watch 7 Ultra'nın görselleri, ünlü sızıntı kaynakları OnLeaks ve Smartprix tarafından paylaşıldı. Görseller, saatin yeni kare kasası ve ek düğmesi ile dikkat çekiyor. Bu tasarım, birçok kişi tarafından Apple Watch Ultra'ya benzer bulunuyor.

Tasarım ve donanım detayları

Sızdırılan görsellerde, saatin ekranının etrafında yükseltilmiş bir çerçeve olduğu görülüyor. Ancak bu çerçevenin dokunmaya duyarlı mı yoksa döndürme kontrolü mü sağladığı henüz net değil. Watch 7 Ultra'nın oldukça iri bir yapıya sahip olduğu, Samsung'un daha büyük bir "Pro" model yapacağı söylentilerini doğruluyor.

Saatin sağ tarafında, standart iki fiziksel düğmenin yanı sıra üçüncü bir düğme daha bulunuyor. Bu yeni düğmenin özellikle Galaxy AI ile ilgili ek işlevler için kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Galaxy Watch 7 Ultra, yeni bir sağlık sensörü dizilimi ve daha büyük hoparlörler ile geliyor. Hoparlör netliğini artırabilecek daha fazla mikrofon deliği gibi ek işlevler de mevcut. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Samsung'un yeni cihazlarının tanıtılacağı Unpacked etkinliği, 10 Haziran'da gerçekleşecek. Bu etkinlikte Galaxy Watch 7 Ultra'nın yanı sıra, Samsung'un 6. nesil katlanabilir telefonları ve Galaxy Ring'in de tanıtılması bekleniyor. Tüm bu yeni ürünlerle ilgili ayrıntılar, etkinlikte tamamen netleşecek.