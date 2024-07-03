Samsung Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 teknik özellikleri ve fiyatları sızdırıldı

Samsung'un yeni akıllı saatleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son olarak, bu modellerin teknik özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Bu bilgiler, akıllı saatlerin Fransa'da satışa sunulacak versiyonlarına ait olsa da, ülkemizdeki fiyatlandırmanın farklı olabileceği belirtiliyor. Yine de, fiyatların yüksek olacağına dair güçlü ipuçları var.

Samsung Galaxy Watch ultra özellikleri

Samsung Galaxy Watch Ultra, büyük ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olacak.

İşte detaylar:

Ebatlar: 47,5x47,1x12,1 mm

47,5x47,1x12,1 mm Ağırlık: 60,5 gram

60,5 gram Malzeme: Titanyum

Titanyum Ekran: 1,5 inç, 480x480 AMOLED

1,5 inç, 480x480 AMOLED RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Batarya: 590 mAh, kablosuz şarj destekli

590 mAh, kablosuz şarj destekli Su Geçirmezlik: 10 ATM'ye kadar

10 ATM'ye kadar İşletim Sistemi: Wear OS 5

Wear OS 5 Fiyat (Fransa): 699 Euro

Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri

Samsung Galaxy Watch 7, bir önceki nesil olan Watch 6 ile benzer bir tasarıma sahip. İki farklı model olarak sunulacak bu saatin özellikleri şu şekilde:

Ebatlar: Küçük model: 40,4x40,4x9,7 mm Büyük model: 44,4x44,4x9,7 mm

Batarya Kapasiteleri: Küçük model: 300 mAh Büyük model: 425 mAh

Malzeme: Alüminyum

Alüminyum RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Su Geçirmezlik: 5 ATM

5 ATM İşletim Sistemi: Wear OS 5

Wear OS 5 Fiyatlar (Fransa): Küçük model: 319 Euro Büyük model: 349 Euro



İşlemci ve diğer özellikler

Her iki modelde de Samsung'un akıllı saatler için ürettiği ilk 3nm çip olan Exynos W1000 işlemcisinin kullanıldığı iddia ediliyor. Bu çip, performans ve enerji verimliliği konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. Ayrıca, tüm cihazlarda Wear OS 5 işletim sistemi bulunacak.