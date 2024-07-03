Samsung Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 teknik özellikleri ve fiyatları sızdırıldı
Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son olarak, bu modellerin teknik özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Bu bilgiler, akıllı saatlerin Fransa'da satışa sunulacak versiyonlarına ait olsa da, ülkemizdeki fiyatlandırmanın farklı olabileceği belirtiliyor. Yine de, fiyatların yüksek olacağına dair güçlü ipuçları var.
Samsung Galaxy Watch ultra özellikleri
Samsung Galaxy Watch Ultra, büyük ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olacak.
İşte detaylar:
- Ebatlar: 47,5x47,1x12,1 mm
- Ağırlık: 60,5 gram
- Malzeme: Titanyum
- Ekran: 1,5 inç, 480x480 AMOLED
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Batarya: 590 mAh, kablosuz şarj destekli
- Su Geçirmezlik: 10 ATM'ye kadar
- İşletim Sistemi: Wear OS 5
- Fiyat (Fransa): 699 Euro
Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri
Samsung Galaxy Watch 7, bir önceki nesil olan Watch 6 ile benzer bir tasarıma sahip. İki farklı model olarak sunulacak bu saatin özellikleri şu şekilde:
- Ebatlar:
- Küçük model: 40,4x40,4x9,7 mm
- Büyük model: 44,4x44,4x9,7 mm
- Batarya Kapasiteleri:
- Küçük model: 300 mAh
- Büyük model: 425 mAh
- Malzeme: Alüminyum
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Su Geçirmezlik: 5 ATM
- İşletim Sistemi: Wear OS 5
- Fiyatlar (Fransa):
- Küçük model: 319 Euro
- Büyük model: 349 Euro
İşlemci ve diğer özellikler
Her iki modelde de Samsung'un akıllı saatler için ürettiği ilk 3nm çip olan Exynos W1000 işlemcisinin kullanıldığı iddia ediliyor. Bu çip, performans ve enerji verimliliği konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. Ayrıca, tüm cihazlarda Wear OS 5 işletim sistemi bulunacak.