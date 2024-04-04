Samsung, güncelleme stratejisinde değişiklik yapıyor! Hangi modeller aylık güncelleme alacak?

Samsung'un güncelleme stratejisindeki değişiklik, kullanıcılar arasında merak uyandırdı. Birkaç gün önce aylık güvenlik güncellemesi listesinden bazı modelleri çıkaran Samsung, şimdi ise bu modelleri tekrar aylık güncelleme alan cihazlar listesine dahil etti.

Samsung, güncelleme stratejisinde bir değişiklik yaparak bazı modellerini aylık güvenlik güncellemesi alan cihazlar listesine geri ekledi. Özellikle Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note Ultra 5G, Galaxy S20 FE ve 5G varyantları tekrar aylık güncelleme alacak modeller arasına katıldı. Bu değişikliğin ardında, Samsung'un kullanıcılara verdiği 4 yıl destekleme sözünü yerine getirme taahhüdü yatıyor.

Bu modeller tekrar aylık güncelleme alacaklar arasına dahil edildi

Samsung, bu modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte dört yıl boyunca güncelleme desteği sağlama sözü vermişti. Ancak önceki güncelleme listesinde bazı modeller çeyrek başına güncelleme alacaklar arasına taşınmıştı. Şimdi ise bu modeller tekrar aylık güncelleme alacaklar arasına dahil edildi.

Bu değişiklikle birlikte, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note Ultra 5G ve Galaxy S20 FE modelleri, yıl sonuna kadar aylık güvenlik güncellemesi almayı sürdürecek. Bu modellerin dört yıllık destek taahhüdü tamamlanana kadar aylık güncelleme alması planlanıyor. Ancak bu süreç sona erdikten sonra, modellerin güncelleme sıklığı yeniden üç aylık periyoda düşürülecek.