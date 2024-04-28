Samsung, otomobil pazarını değiştirebilecek yeni bir pil teknolojisi tanıttı

Samsung, dijital teknoloji ve otomobil endüstrisinde çığır açabilecek bir yeniliği duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dijital teknolojiyi ve otomobil pazarını kökten değiştirebilecek bir pil teknolojisini kamuoyuna duyurdu. Şirketin iddiasına göre, yeni pil teknolojisi sadece 9 dakikada %80 oranında şarj olabilecek. Üstelik, bu çarpıcı performans 20 yıl boyunca devam edebilecek.

Elektrikli araçlarla ilgili şikayetleri azaltabilir

Elektrikli araçlarla ilgili en büyük endişelerden biri, hızla ömürlerini tamamlayıp pahalı batarya değişimi gerektirmeleriydi. Ayrıca, uzun yolculuklarda pilin bitmesi durumunda uzun süre şarj etme zorunluluğu da sürücüleri rahatsız ediyordu.

Samsung'un sunduğu yeni pil teknolojisi, bu iki soruna da çözüm getirdiğini iddia ediyor. Geliştirilen pil teknolojisi, sadece 9 dakikada %80'e kadar şarj olabiliyor ve bu performansı 20 yıl boyunca sürdürebiliyor. Bu da, 20 yıldan fazla ömrü olan bir pilin piyasaya sunulduğu anlamına geliyor.

Samsung, bu yenilikçi pil teknolojisini, Seul'de düzenlenen 37. Elektrikli Araç Sempozyumu ve Fuarı'nda (EVS37) sergiliyor. Şirketin 2027'de seri üretime geçmeyi planladığı pil, litre başına 900 watt-saat yoğunluğa sahip anotsuz ve tamamen katı hal formunda (ASB) olacak. Katı hal bataryaları, daha yüksek enerji yoğunlukları, daha hızlı şarj yetenekleri ve alev almayı önleyici özellikleri nedeniyle lityum-iyon pillere kıyasla önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, Samsung'un yeni pilinde havalandırma ızgaraları bulunuyor. Bu özellik, pilin aşırı ısınması veya duman salması durumunda şişmesini ve alev almasını önlemeye yardımcı oluyor. Katı hal pilleri zaten Li-ion pillere kıyasla daha güvenli olduğundan, bu özellikler güvenliği artırıyor ve elektrikli araçlara olan güveni artırıyor. Bu yenilikler, gelecekte elektrikli araçlarla ilgili şikayetlerin azalmasına katkıda bulunabilir.