Samsung Türkiye'nin yeni CEO'su belli oldu!

Samsung Türkiye'nin yeni CEO'su belli oldu!
Samsung Türkiye'ye yeni bir CEO ataması gerçekleştirildi. 1997 yılında Samsung için çalışmaya başlayan ve yıllar içinde büyük başarılara imza atan Jeff Jo, Kanada'dan sonra Türkiye'de CEO'luk yapmaya başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye şubesinde üst düzey bir atamayla gündeme geldi. 1997 yılından bu yana Samsung bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Jeff Jo, Türkiye CEO'luk koltuğuna getirildi.

Jeff Jo'nun Samsung kariyeri, Güney Kore'de başlamış ve ardından farklı coğrafyalarda önemli görevleri içermiştir. 2009'da Tayland, 2014'te Avustralya gibi ülkelerde görev alan Jo, 2019'da Samsung Kanada CEO'su olarak atanmıştı. Özellikle Kuzey Amerika satışlarındaki başarısıyla dikkat çeken Jo, şimdi Türkiye'deki CEO pozisyonuna atanarak yeni sorumlulukları üstleniyor.

"Yapay zekâ dönüşümünü Türkiye'yle takip edeceğim"

Jeff Jo, Samsung Türkiye CEO'luğuna görevlendirilmesi hakkında, "Bir teknoloji tutkunu olarak, 2024 yılını önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Samsung olarak inovatif çözümlerimiz ve yapay zekâ entegre edilmiş ürünlerimiz ile sektördeki trendleri belirleyeceğimize inanıyoruz. Yapay zekânın gündelik hayatımıza daha derinden entegre olmasıyla, akıllı cihaz ekosistem deneyimi köklü bir dönüşüm yaşayacak. Yapay zekâ, teknolojinin etkin kulllanımının yanı sıra özellikle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan bir olgu. Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılı yapay zekânın gündelik yaşantımızı dönüştürdüğü bir yıl olacak. Samsung olarak yapay zekâ özellikli ürünlerimiz ve SmartThings ekosistemimizle bu dönüşümün önemli bir parçasıyız. Ben de bu dönüşümü Türkiye’yle takip edeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.

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