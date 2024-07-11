Samsung, Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı: Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch akıllı saatlerini de tanıttı.

Samsung, 2024 yılının ikinci Unpacked etkinliğinde teknoloji dünyasına damga vuracak yeni ürünlerini tanıttı. Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6'nın yanı sıra, dikkat çeken bir diğer yenilik ise Galaxy Ring oldu. Ancak etkinlikte tanıtılan ürünler bunlarla sınırlı kalmadı. Samsung, yeni nesil akıllı saat serisi Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'yı da teknoloji severlerin beğenisine sundu.

Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri neler?

Galaxy Watch 7

Yeni Galaxy Watch 7, Samsung'un 3nm Exynos W1000 işlemcisi ile güçlendirildi. Bu yeni işlemci, önceki modele kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı ve %30 daha fazla güç verimliliği sağlıyor. Cihaz, Samsung'un ilk çift frekanslı GPS özelliğine sahip akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Bu özellik, özellikle yoğun kentsel bölgelerde izleme doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

Samsung, ayrıca yeni saatte AGE Endeksi adı verilen bir özellik sunuyor. Bu özellik, gelişmiş glikasyon son ürünlerini (AGE'ler) izleyerek genel biyolojik yaşlanma süreci hakkında bilgi veriyor ve metabolik sağlığın bir göstergesi olarak hizmet ediyor.

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7 ile pek çok özelliği paylaşıyor. Bu özellikler arasında Exynos W1000 işlemci, Super AMOLED Always-On ekran, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı, One UI 6 arayüzü, hızlı şarj, Bluetooth 5.3, çift bant Wi-Fi, çift GPS, LTE ve NFC desteği bulunuyor.

Ancak Galaxy Watch Ultra, daha büyük bir pil, 10ATM su direnci, Titanyum Sınıf 4 ön ve arka kapaklar ve ek bir düğme gibi ekstra özelliklerle donatılmış durumda. Bu düğme, çeşitli işlevler ve antrenmanları anında başlatmak ve kontrol etmek için yapılandırılabiliyor. Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın okyanusta yüzme ve ekstrem ortamlarda bisiklet sürme gibi gelişmiş fitness deneyimlerini izleyebileceğini, deniz seviyesinin 500 metre altından 9.000 metre yüksekliğe kadar dayanabileceğini belirtiyor.

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra fiyatları

Galaxy Watch7, 40mm ve 44mm boyutlarında Yeşil, Gümüş ve Krem renk seçenekleriyle geliyor ve ön sipariş için 299,99 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Daha pahalı model olan Galaxy Watch Ultra ise Titanyum Gri, Titanyum Gümüş ve Titanyum Beyaz renk seçenekleriyle, 47 mm boyutunda ve 649,99 dolardan satışa sunuluyor.

Her iki model de 24 Temmuz'da genel satışa sunulacak.