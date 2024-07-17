Samsung ve Google işbirliğiyle geliştirilen XR/VR başlığının detayları

Samsung ve Google'ın ortak olarak geliştirdiği ve özel bir Android sürümü ile çalışacak olan XR başlığının ne zaman tanıtılacağı ilk kez bu kadar açık bir şekilde sızdı.

Samsung ve Google, XR (Genişletilmiş Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) dünyasına yeni bir soluk getirecek olan özel bir Android sürümüne sahip Samsung XR/VR başlığı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu heyecan verici cihazın piyasaya çıkış tarihine dair daha net bilgilere sahibiz.

Geliştirici sürümü ekimde geliyor

9to5Google'ın bildirdiğine göre, Business Insider'a konuşan kaynaklar, bu merakla beklenen cihazın geliştirici sürümünün Ekim ayında tanıtılacağını açıkladı. Nihai ürünün ise Mart 2025'te tüketicilerin beğenisine sunulması planlanıyor. Samsung, daha önce 2024'ün sonuna kadar XR kategorisinde yeni bir şeyler duyuracağını belirtmişti, ancak ilk kez belirli tarihler açıklandı.

Samsung'un 3 Ekim Perşembe günü düzenleyeceği Samsung Geliştirici Konferansı, bu yeni XR/VR başlığının geliştirici sürümünün tanıtılması için ideal bir fırsat olabilir. Bu etkinlikte başlığın geliştiricilere sunulması, 2025'te piyasaya sürülecek uygulamalar için yeterli hazırlık süresi sağlayacaktır.

Samsung ve Google işbirliğiyle geliştirilen bu başlık, XR teknolojisini kullanacak. XR terimi, sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçekliği (MR) kapsayan bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Sanal gerçeklik, tamamen dijital dünyalara dalmayı sağlarken; arttırılmış gerçeklik, gerçek dünya üzerine dijital öğeler yerleştirir. Karma gerçeklik ise sanal ve gerçek dünyaların etkileşimde bulunduğu bir deneyim sunar. Ancak, bu terimlerin kullanımı hala tam anlamıyla standartlaşmamış durumda, bu da tüketiciler için kafa karışıklığına neden olabiliyor.