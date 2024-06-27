Samsung ve Instagram'dan işbirliği: Galaxy S24 serisine özel özellik geliyor

Samsung, Instagram ile birlikte işbirliği içerisinde bulunarak Galaxy S24 kullanıcılarına Super HDR özelliği ekleyecek.

Samsung, Galaxy S24 serisi için yeni ve heyecan verici bir özellik üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, sosyal medya platformu Instagram ile birlikte, kullanıcıların Instagram akışlarını daha parlak ve canlı bir şekilde görüntülemelerini sağlayacak özel bir Super HDR açma/kapama düğmesi geliştiriyor.

Super HDR ile Instagram daha canlı

Super HDR özelliği, kullanıcıların Instagram'da gördükleri içeriğin en yüksek parlaklık ve canlılıkta olmasını sağlıyor. Varsayılan olarak açık olacak bu özellik, özellikle görsellerin ve videoların daha etkileyici görünmesini isteyen kullanıcılar için ideal olacak. Ancak, herkes bu parlak ve canlı görüntüleri tercih etmeyebilir. Bu nedenle, Samsung ve Instagram, Super HDR özelliğini açma veya kapama imkanı sunan bir düğme de ekleyecek.

Kullanıcıların geri bildirimleriyle geliştirildi

Samsung yetkilileri, Super HDR özelliğini kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak geliştirdiklerini belirtti. Kullanıcıların bu özelliği nasıl deneyimlediği ve hangi ayarları tercih ettikleri göz önünde bulundurularak, Super HDR açma/kapama düğmesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu sayede, Galaxy S24 kullanıcıları Instagram akışlarını tercihlerine göre HDR ile veya HDR olmadan görüntüleyebilecekler.