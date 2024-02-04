Samsung yöneticisinden tartışma yaratacak sözler! Çekilen fotoğraflar gerçek değil

Samsung yöneticisi yapay zeka fotoğrafları konusunda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunarak, çekilen fotoğrafların aslında gerçek olmadığını söyledi.

Akıllı telefonları kullanarak görüntü yakalamak için yapay zeka ve diğer algoritmaların kullanımı hakkında birçok tartışma olmuştur. Ve bu yeni bir şey değil. Huawei'nin ve Samsung'un akıllı telefonları kullanılarak çekilen ay fotoğrafları etrafında tartışmalar yaşandı. Şimdi de üst düzey bir Samsung yöneticisi, günümüzde ve çağımızda gerçek fotoğraf olmadığını söyleyerek bir tartışma başlattı.

Samsung, modern kameralardan alınan tüm fotoğrafların bazı yapay zeka bileşenlerine sahip olduğunu söylüyor

TechRadar'a konuşan Samsung Genel Müdür Yardımcısı Patrick Chomet, gerçek fotoğraf diye bir şey olmadığını söyledi. Tüm fotoğraflar sensörler kullanılarak yeniden yaratılıyor ve gelişmiş algoritmalar kullanılıyor. YouTuber Marques Brownlee'nin Samsung'un üst düzey akıllı telefonları tarafından çekilen ay fotoğrafları hakkında yaptığı videoyu işaret etti ve gerçek bir resmin ne olduğunu sordu. Şöyle dedi:

"Marques Brownlee'nin geçen yıl Ay fotoğrafıyla ilgili çok güzel bir videosu vardı. Herkes 'Sahte mi? Sahte değil mi? Gerçek bir resmi neyin oluşturduğu konusunda bir tartışma vardı. Ve aslında gerçek fotoğraf diye bir şey yoktur. Bir şeyi yakalamak için sensörlere sahip olduğunuz anda, [gördüğünüz şeyi] yeniden üretirsiniz ve bu hiçbir şey ifade etmez. Gerçek bir fotoğraf yoktur. 'Bu fotoğrafı ben çektim' diyerek gerçek bir fotoğrafı tanımlamaya çalışabilirsiniz, ancak yakınlaştırmayı, otomatik odaklamayı ve sahneyi optimize etmek için yapay zeka kullandıysanız, bu gerçek midir? Yoksa hepsi filtre mi? Gerçek bir fotoğraf yok, nokta."

Fotoğraflar gerçek mi yoksa gerçeğin bir temsili mi?

Bugünlerde tüm akıllı telefon markaları gürültüyü azaltmak, parlaklığı iyileştirmek ve daha geniş bir dinamik aralık yakalamak için çok kareli çekim teknikleri kullanıyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka kullanarak renkleri, kontrastı, cilt tonlarını, dokuları ve beyaz dengesini bu sahnelere göre ayarlamak için sahneleri otomatik olarak tanıyorlar. Tüm markalar ayrıca daha çekici görünmeleri için gökyüzünü daha mavi veya çimenleri daha yeşil yapmak gibi görüntülerin belirli kısımlarını da ayarlıyor. Asıl soru, tüm bu ayarlamalardan sonra, bu görüntü gerçek bir fotoğraf mı yoksa o anın gerçekte nasıl göründüğünün gerçek bir temsili mi?

Chomet, Samsung'un tüketicilerin istediği iki şeyi sunduğunu söyledi: anı yakalamanın bir yolu ve yeni bir gerçeklik yaratmanın bir yolu. Bunlardan ilki akıllı telefon kameraları aracılığıyla, ikincisi ise Galaxy S24 serisine uyguladığı çeşitli yapay zeka araçlarını kullanarak. Yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğini söylüyor ve hükümetlere yapay zekanın düzenlenmesinde yardımcı olmak istiyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerçek ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka tarafından oluşturulan veya düzenlenen görüntülere filigran ekliyor.