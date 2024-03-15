Samsung yüzleri güldürecek! 9 modele Galaxy AI gelecek

Samsung yüzleri güldürecek! 9 modele Galaxy AI gelecek
Samsung, eski Galaxy modellerine yapay zeka entegrasyonu getirmek için harekete geçiyor. Mart sonundan itibaren, 9 farklı cihaz Galaxy AI özelliğini alacak.

One UI 6.1 güncellemesi, bu ayın sonlarında eski Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine sunulacak. Güncelleme, cihazlara optimizasyon ve yeni özelliklerin yanı sıra Galaxy AI özelliğini de getirecek.

Samsung, yapay zeka özelliklerini hangi modellerde kullanıma sunacak?

One UI 6.1 güncellemesi hangi modeller için çıkacak?

Samsung, One UI 6.1 paketinin Mart sonunda dağıtıma başlayacağını doğruladı. Güncelleme ilk etapta Galaxy S23 serisi, Z Flip 5, Z Fold 5 ve Tab S9 serisi gibi güncel amiral gemisi modeller için indirilebilir olacak.

Canlı Çeviri özelliği, belirli uygulamalardaki sesli aramalarda gerçek zamanlı olarak çeviri sunacak. Samsung Notes uygulamasına özel olarak geliştirilen Note Assist ise yazılan metinleri özetleyebilecek ve özetlere çeşitli stiller sunabilecek.

One UI 6.1 güncellemesinin bu modeller için çıkması bekleniyor:

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung'un yapay zeka entegrasyonu ile eski modellerine yeni bir soluk getirmesi, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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