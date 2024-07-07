Samsung'dan bellek ve depolama teknolojisinde dev adım: 60 TB SSD

Teknoloji devi Samsung, tam 60 TB'lık yüksek kapasiteli SSD'sini tanıttı.

Samsung, akıllı telefonlar ve giyilebilir teknolojilerdeki başarılarının yanı sıra, bellek ve depolama çipleri alanında da küresel piyasada liderliğini sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devi, 60 TB kapasiteli SSD'sini tanıtarak depolama teknolojisinde önemli bir adım attı.

Yeni kontrol sistemleri sayesinde, 120 TB kapasiteli SSD'ler üretme potansiyeline de sahip olduklarını açıkladı.

Samsung'un depolama kapasitesindeki büyük artış

Samsung'un SSD üretimi her zaman dikkat çekse de, bugüne kadar ürettiği en yüksek kapasiteli SSD'ler 32 TB'a kadar çıkıyordu. Ancak şimdi, firmanın 61,44 TB kapasiteli PM1743 SSD'si, Solidgm ve Western Digital gibi büyük rakipleriyle rekabet etmeye hazırlanıyor. Bu firmalar da özellikle kurumsal müşterilere hizmet veriyor.

120 TB'lık SSD ufukta

Samsung'un PM1743 modelinde kullanılan sistem, 176 katmanlı 7. nesil V-NAND QLC bellek ve gelişmiş bir kontrolcüden oluşuyor. SSD'nin okuma hızı 7,2 GB/s'ye kadar çıkarken, yazma hızı saniyede 2,0 GB'a ulaşıyor. 1,6 milyon rastgele okuma IOPS (Input/Output Operations Per Second) ve 110 bin rastgele yazma IOPS değerlerine sahip olan SSD, test sonuçlarına göre beş yıl boyunca günde 0,26 tam yazma işlemi gerçekleştirebiliyor.