Samsung'dan kurumsal müşterileri sevindirecek hamle

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kurumsal müşterilerine sunduğu uzun vadeli güncelleme vaadiyle dikkat çekiyor. Samsung, yeni duyurulan tabletler için 8 yıl boyunca güncelleme desteği sağlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kurumsal müşterilerini memnun edecek bir adım atıyor. Şirket, yeni tabletlerine 8 yıl sürecek güncelleme desteği sağlayacağını duyurdu. Bu güncellemeler, hem güvenlik açıklarının kapatılmasını hem de işletim sistemi yeniliklerinin getirilmesini içerecek.

Tabletler 8 yıl güncelleme alacak

Android ekosisteminin en büyük tartışma konularından biri olan güncelleme eksikliği, Samsung'un dikkatinden kaçmıyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S24 serisi için 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi garantisi verdi. Tüketicilerin bu haberi henüz sindirememişken, şimdi de şirketin Enterprise Edition tabletleri için benzer bir taahhüt vermesi dikkat çekiyor.

Ancak, şu an için 8 yıl güncelleme alacak sadece bir model bulunuyor. Samsung'un bu kararı 2024 yılından itibaren geçerli olacak. Geçmiş yıllarda piyasaya sürülen Enterprise Edition tabletler, bundan böyle 8 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerinden yararlanacaklar. Ancak bu uzun vadeli güncelleme vaadi, şu an için sadece bir model için geçerli. Bu model ise yeni çıkan Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition. Bu arada, Samsung'un tüm tablet modellerinin Enterprise Edition sürümlere sahip olmadığını belirtmekte fayda var.

Samsung'un bu adımı, şirketin cihazlarını daha uzun süre desteklemeye yönelik bir niyet olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde, bu kararın tüm tablet modelleri için genişletilmesi de bekleniyor olabilir. Ayrıca, bu uzun vadeli güncelleme taahhüdü sadece tabletleri kapsamayabilir; belki de Samsung, gelecekteki tüm cihazlarının daha uzun süre güncellenebilmesi için benzer adımlar atacaktır.