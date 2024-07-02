Samsung'dan yapay zeka destekli yeni nesil çamaşır makinesi

Samsung, kurutma işlevi de bulunan yapay zeka ile donatılmış yeni çamaşır makinesi "Bespoke AI Combo"yu duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çamaşır makineleri alanında devrim niteliğinde bir adım atarak en gelişmiş modeli "Bespoke AI Combo"yu tanıttı. Yapay zekâ ile donatılan bu çamaşır makinesi, yenilikçi özellikleri ve yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Bespoke AI Combo'nun özellikleri neler?

25 kilogram kapasite ve geniş dokunmatik ekran

Bespoke AI Combo, 25 kilogramlık çamaşır kapasitesi ile geniş aileler için ideal bir çözüm sunuyor. Ayrıca, kullanıcı dostu 4.3 inç boyutunda dev bir dokunmatik ekranla donatılmış. Bu ekran, kullanıcıların tüm yıkama ayarlarını kolaylıkla kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Bixby desteği ve sesli komut ile kolay kullanım

Çamaşır makinesi, Samsung'un akıllı asistanı Bixby desteğine sahip. Bu sayede, kullanıcılar sesli komutlar ile makineyi yönetebiliyorlar. Örneğin, makineye hangi programın çalıştırılacağını söyleyerek ya da mevcut programın durumunu sorarak kullanım kolaylığı sağlanabiliyor.

İleri seviye kurutma özelliği

Bespoke AI Combo'nun bir diğer dikkat çekici özelliği ise kurutma fonksiyonu. 15 kilograma kadar çamaşırı kurutabilen bu fonksiyon, yıkama ve kurutma işlemlerini tek bir cihazda birleştiriyor. Böylece kullanıcılar hem zamandan hem de alandan tasarruf edebiliyor.

Yapay zekâ destekli özellikler

Samsung'un bu yeni çamaşır makinesi, yapay zekâ destekli özelliklerle donatılmış. Yapay zekâ, çamaşır türüne, ağırlığına ve leke gücüne göre otomatik olarak kişiselleştirilmiş yıkama programları oluşturabiliyor. Ayrıca, deterjan ve köpük miktarını otomatik olarak ayarlayarak hem deterjan tasarrufu sağlıyor hem de en iyi yıkama performansını garanti ediyor.

Fiyat

Samsung'un açıklamasına göre, Bespoke AI Combo'nun fiyatı 2.700 dolar olarak belirlendi. İlk etapta Güney Kore'de satışa sunulan bu yenilikçi çamaşır makinesinin diğer ülkelere ne zaman ulaşacağı ise henüz kesinleşmiş değil.