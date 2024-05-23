Samsung'dan yeni bir giyilebilir teknolojisi Galaxy Ring'in dudak uçuklatan fiyatı

Samsung Galaxy Ring'in fiyatı belli oldu. Peki, Samsung Galaxy Ring'in fiyatı ne kadar? işte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir etkinlikte tanıttığı "Galaxy Ring" adlı akıllı yüzük modeli ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak, şirket bu yenilikçi ürünün bazı özelliklerini, çıkış tarihini ve fiyatını açıklamayı o zaman için tercih etmemişti. Şimdi ise Galaxy Ring ile ilgili heyecan verici yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Galaxy Ring'in fiyatı ve abonelik sistemi

Galaxy Ring'in fiyatı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Bu akıllı yüzüğün fiyatı 300 ila 350 dolar arasında değişecek. Bu fiyat aralığının, yüzüğün boyutları ve tasarımına bağlı olarak farklılık göstereceği tahmin ediliyor.

Dahası, Galaxy Ring'in özelliklerinden tam olarak yararlanmak isteyen kullanıcılar için ücretli bir abonelik sistemi de sunulacak. Bu abonelik sistemi, yüzüğün tüm özelliklerinin kullanılabilmesini sağlayacak. Ancak, bu özelliklerin tam olarak neler olduğu ve abonelik sisteminin kapsamı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. ABD'de 10 dolar olması beklenen bu abonelik sistemi alınmadığı takdirde, yüzüğün hangi işlevleri sunacağı merak konusu.

Üretim ve renk seçenekleri

Samsung'un Galaxy Ring'in üretimine büyük bir yatırım yaptığı ve ilk aşamada yaklaşık 400 bin adet üretim yapacağı bildiriliyor. Kullanıcılar, bu akıllı yüzüğü siyah, altın ve gümüş gibi çeşitli renk seçenekleriyle tercih edebilecekler.

Lansman ve çıkış tarihi

Samsung, Galaxy Ring'in çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, temmuz veya ağustos aylarında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde bu yenilikçi ürünün tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlik sonrasında, Galaxy Ring'in piyasaya sürülmesi ve kullanıcıların beğenisine sunulması planlanıyor.

Galaxy Ring'in beklenen özellikleri

Galaxy Ring'in, kullanıcılara sunduğu sağlık ve fitness takibi gibi işlevlerin yanı sıra, günlük yaşamda da çeşitli kolaylıklar sağlayacağı düşünülüyor. Özellikle kalp atış hızı, uyku düzeni ve aktivite takibi gibi sağlık odaklı özelliklerin yanı sıra, akıllı ev kontrolü ve mobil ödeme gibi işlevlerin de yüzükte yer alabileceği belirtiliyor.