Samsung'dan yenilikçi adım: Galaxy Ring! Akıllı saatten farkı yok

Samsung Galaxy Ring'in bazı sağlık özellikleri ortaya çıktı. Peki, Samsung Galaxy Ring'in özellikleri neler?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 10 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni ürününü tanıtacak. Bu etkinliğin en çok dikkat çeken ürünü ise şüphesiz Samsung'un yeni akıllı yüzüğü "Galaxy Ring" olacak.

Galaxy Ring'in sağlık özellikleri neler?

Samsung Health uygulamasının kodlarını inceleyen Android Authority ekibi, Galaxy Ring'in sahip olacağı sağlık özelliklerini keşfetti. Paylaşılan ekran görüntüleri, bu akıllı yüzüğün, Samsung'un mevcut akıllı saatlerinden pek de farklı olmayacağını gösteriyor.

Galaxy Ring, kullanıcıların kalp atış hızını ve stres seviyesini ölçebilecek. Bu özellik, kullanıcıların günlük yaşamlarındaki stres seviyelerini takip etmelerine ve gerektiğinde müdahale etmelerine yardımcı olacak.

Yüzüğün diğer önemli özelliklerinden biri, kadınlar için adet takibi yapabilmesi ve vücut sıcaklığını ölçebilmesi. Bu özellikler, kullanıcıların sağlıklarını daha detaylı bir şekilde izlemelerine olanak tanıyacak.

Android Authority'nin paylaştığı bir diğer bilgi ise, Galaxy Ring'in horlama takibi yapabileceği. Ancak bu özellik, telefonunuz yanınızdayken kullanılabilecek. Bu da, kullanıcıların uyku kalitelerini artırmak için önemli bir adım olabilir.