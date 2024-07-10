Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, 9 farklı boyut seçeneği ile geliyor

Samsung'un akıllı yüzüğü 9 farklı boyutta gelecek.

Samsung, merakla beklenen Unpacked 2024 etkinliğinde yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesinde sızdırılan bilgilere göre Galaxy Ring, 9 farklı boyut seçeneği ile kullanıcılara sunulacak.

İşte Galaxy Ring'in özellikleri ve detayları...

Galaxy Ring'in boyutlandırma kiti ortaya çıktı

Samsung, Galaxy Ring için hazırladığı boyutlandırma kitini kullanıcıların hizmetine sunacak. Bu kit, tüketicilerin parmaklarına en uygun yüzük boyutunu belirlemelerine yardımcı olacak. Galaxy Ring, 5 ile 13 numara arasında değişen boyut seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, yüzüğü teslim almadan önce boyutlandırma kitini kullanarak doğru boyutu seçebilecekler.

Galaxy Ring'in beklenen özellikleri

Galaxy Ring, EKG işlevselliği ve kan akışı ölçümü gibi sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyelerini takip edebilecekler. Ayrıca Galaxy Ring, Samsung’un SmartThings uygulaması ile kontrol edilebilecek ve temassız ödeme yapma imkanı sunacak.

Galaxy Ring'in beklenen fiyatı

Samsung'un yeni akıllı yüzüğünün 500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.