Samsung'un bu saatlerini kullananlar için kara gün geldi!

Samsung'un bu saatlerini kullananlar için kara gün geldi!
Samsung, Tizen işletim sistemine sahip eski saatlerine verdiği desteği kesecek.

Reddit'teki Galaxy Watch topluluğunda yakın zamanda paylaşılan bir bildirime göre, Samsung, Tizen işletim sistemiyle çalışan eski akıllı saatlerine yönelik desteği resmi olarak sonlandırma kararı aldı. Bu değişiklik, Samsung'un WatchOS'u benimsediği Galaxy Watch 4'ten önce piyasaya sürülen tüm Galaxy Watch modellerini etkileyecek.

Samsung, Tizen işletim sistemli akıllı saatlerin desteğini sonlandırıyor

Samsung'un desteği sonlandırma süreci, aniden gerçekleşmeyecek ve belirli aşamalar halinde yürürlüğe girecek. İlk olarak, 30 Eylül 2024 tarihinde Galaxy Store, ücretli Tizen Watch içeriğinin satışını durduracak. Bu, uygulamalar ve saat yüzleri gibi ücretli içerikleri kapsayacak. Ardından, 31 Mayıs 2025'ten itibaren Samsung, Tizen cihazlarına ücretsiz içeriklerin yeni indirilmesine izin vermeyecek. Haziran 2025 itibarıyla ise Tizen donanımına yönelik üçüncü taraf hizmetleri Galaxy Store hariç her yerde sona erecek. Kullanıcılar, birkaç ay daha yazılımları Samsung platformundan indirebilecekler.

30 Eylül 2025'te, Tizen Watch desteği resmi olarak sonlandırılacak ve bu tarihten itibaren satın alınan öğelerin indirilmesi de durdurulacak. Samsung Geliştirici web sitesinde yer alan bilgilere göre, geliştiriciler artık yeni veya güncellenmiş Tizen tabanlı izleme uygulamalarına kaydolamayacak. Bunun yerine, geliştiricilere Galaxy Watch Studio Converter ve Watch Face Studio yazılımlarını kullanarak geçiş yapmaları öneriliyor.

Desteğin sona ermesi, 30 Eylül 2025'ten sonra Tizen işletim sistemli giyilebilir cihazların kullanılmasını engellemeyecek. Ancak bu cihazlar, gelecekte sunulacak güncellemelerden faydalanamayacak. Bu durum, özellikle Watch Active 2 gibi modeller için ağır kısıtlamalar getirecek ve güvenlik güncellemelerinin sona ermesiyle kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız bırakacak.

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