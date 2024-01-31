Samsung'un gelirleri 2023'te yerlerde!

Alphabet'in ardından Samsung 2023 yılı son verilerini açıkladı. Geçtiğimiz senenin tablosuna baktığımızda, sonuç tam bir hayal kırıklığı...

Samsung, 2022'deki keskin kar düşüşünün ardından toparlanma konusunda başarılı olamadı. Güney Koreli şirket, son açıkladığı kazanç raporunda yıllık 194 milyar dolar gelir ve 4,9 milyar dolar işletme karı bildirdi. Ancak yıllık bazda toplam satışlar üst üste ikinci kez düşüş gösterdi. Bu rakamlar, Samsung'un son on yıldaki en düşük karını temsil ediyor.

Samsung gelirleri, 2023 yılında çok kötü geldi

Şirketin faaliyet karı, 2023 yılı için 4,9 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, önceki yılın 32,58 milyar dolarlık karına kıyasla oldukça düşük. Samsung, dördüncü çeyrek gelir ve karının önceki üç aylık döneme göre arttığını belirtiyor. Bu artışın, artan performans ve yüksek bellek fiyatlarının yanı sıra premium ekran ürünlerinin satışlarındaki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Şirketin 2024'ün ilk çeyreğindeki planı, yüksek katma değerli ürünlerin satışını artırarak karını artırmak üzerine odaklanıyor. Bilgisayar ve mobil sektörlerde çiplere olan talebin güçlenmesi beklenirken, müşterilerin stoklarını küçültmeye devam etmesi nedeniyle karın hızlı bir şekilde toparlanamayabileceği kabul ediliyor. Samsung, Galaxy S24 serisinden büyük beklentilere sahip. Cihazların yapay zeka yeteneklerinin, mobil işinin 2024'te çift haneli bir büyüme elde etmesine yardımcı olabileceğine inanılıyor.