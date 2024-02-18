Samsung'un hem katlanabilir hem sarılabilir telefonunun patenti ortaya çıktı

Samsung'un hem katlanabilir hem sarılabilir akıllı telefonu ortaya çıktı. Patent, Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlarında daha büyük ekran sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefonları gelecek olarak görüyor ve bu alanda yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana katlanabilir akıllı telefonların geleceğin akıllı telefon form faktörü olacağını dile getiren Samsung, Galaxy Z serisiyle bu vizyonunu hayata geçirmeye çalışıyor. Henüz ana akım telefon modelleri haline gelmemiş olsalar da, Galaxy Z serisi hatırı sayılır bir popülerliğe ulaşmayı başarmış durumda.

SARILABİLİR EKRAN TEKNOLOJİSİNİ MEVCUT KATLANABİLİR EKRANLI TELEFONLARINA ENTEGRE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Samsung, katlanabilir akıllı telefonları yalnızca dayanıklılık ve özellik açısından değil, form faktörü açısından da geliştirmeyi planlıyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden (USPTO) yeni bir patent alan Samsung, geçtiğimiz yıl MWC'de sergilediği sarılabilir ekran teknolojisini mevcut katlanabilir ekranlı telefonlarına entegre etmeyi hedefliyor olabilir.

Yeni patent, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili yeni planlarını gösteriyor. Galaxy Z Fold serisi gibi, katlandığında neredeyse normal bir akıllı telefon deneyimi sunan, açıldığında ise bir tablete dönüşen cihazların yanı sıra, yeni patentin eklenmesiyle bir köşesinin sarılabilir ekran sayesinde uzatılmasını ve daha da büyümesini sağlıyor.

Ancak, sarılabilir ekran teknolojisinin uygulanmasıyla bazı önemli değişiklikler de beraberinde gelebilir. Patent görseline göre Samsung, sarılabilir ekranı gövdeye sığdırabilmek için kapak ekranından feragat etmiş gibi görünüyor. Bu da, cihaz katlı durumdayken herhangi bir kullanılabilir ekranın görünmemesine neden olabilir. Ancak sarılabilir ekranın, cihaz katlanmış haldeyken bile açılabildiği belirtiliyor.

Kapak ekranına alternatif olarak gelen sarılabilir ekran, Galaxy Z Fold'un normal bir akıllı telefon gibi tek elle kullanılmasını sağlayan bir özellikti. Ancak sarılabilir ekranın kapak ekranıyla değiştirilmesi, Galaxy Z Fold'un katlanabilir ekranlı bir telefondan ziyade bir tablet haline gelmesine neden olabilir. Bu durumda, Galaxy Z Fold kullanıcılarının sarılabilir ekranın getirdiği avantajlar karşılığında kapak ekranından vazgeçmeyi tercih edip etmeyecekleri merak konusu.