Samsung'un yeni Galaxy Book 4 Edge serisi hakkında detaylar ortaya çıktı

Samsung'un Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge serisi dizüstü bilgisayarların özellikleri ortaya çıktı. İşte, Samsung'un sunacağı özellikler...

Samsung'un merakla beklenen yeni nesil dizüstü bilgisayar serisi, Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge modellerinin fotoğrafları ve teknik özellikleri sızdırıldı. Teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu gelişme, serinin güçlü performansı ve dikkat çekici özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Galaxy Book 4 Edge ve Edge Pro Modelleri

Galaxy Book 4 Edge serisi, iki ana modelden oluşacak: Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro. Her iki model de farklı ekran boyutu seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 14 inç ve 16 inç ekran boyutlarına sahip olan bu modeller, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap edecek.

Galaxy Book 4 Edge serisi, 12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemcisi ile donatılacak. Bu işlemci, hem yüksek performans hem de düşük güç tüketimi ile dikkat çekiyor. Böylece kullanıcılar, yoğun işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirken, pil ömründen de tasarruf edebilecekler. Serideki modeller, 16 GB RAM seçenekleri ile gelecek ve bu sayede multitasking (çoklu görev) işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Bağlantı ve depolama çözümleri

14 inçlik Galaxy Book 4 Edge modelinde HDMI, 3,5 mm kulaklık girişi ve iki USB-C bağlantı noktası bulunacak. 16 inçlik model ise ek olarak bir USB-A bağlantı noktası ve microSD kart yuvası ile gelecek, böylece kullanıcılar daha fazla bağlantı seçeneğine sahip olacaklar. Galaxy Book 4 Edge Pro modeli ise yalnızca 16 inç ekran boyutuyla satışa sunulacak ve daha profesyonel kullanıcıları hedefleyecek.

Yüksek kaliteli ekran ve parlaklık

Serideki tüm bilgisayarlar, 3K çözünürlüğe ve 400 cd parlaklığa sahip OLED paneller ile donatılacak. Bu özellikler, kullanıcıların yüksek kaliteli görüntü deneyimi yaşamalarını sağlayacak. Özellikle grafik tasarım, video düzenleme ve medya tüketimi gibi alanlarda bu ekranlar büyük bir avantaj sunacak.

Fiyatlandırma

Galaxy Book 4 Edge serisinin fiyatı ise tahminlere göre 1800 euro civarında olacak. Bu fiyat, serinin sunduğu yüksek performans ve premium özelliklerle orantılı olarak değerlendiriliyor.