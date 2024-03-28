Saniyede 156.3 trilyon kare kayıt yapan kamera geliştirildi

Bilim dünyasında önemli bir adım atıldı: Saniyede 156,3 trilyon kareye denk gelen 156,3 terahertz (THz) kodlama hızıyla görüntü aktarabilen son derece hızlı bir bilimsel kamera geliştirildi.

Bilim insanları, son derece hızlı bir bilimsel kamera geliştirerek saniyede 156,3 trilyon kareye denk gelen 156,3 terahertz (THz) kodlama hızıyla tek tek piksellere görüntü aktarabiliyor. Bu yenilikçi kamera olan SCARF (swept-coded aperture real-time femtophotography), mikro olayları incelemek için günümüzün en pahalı bilimsel sensörlerine bile meydan okuyabilecek niteliğe sahip.

Birçok alanda yeni ufuklar açabilir

SCARF, bir yarı iletkenin emilimi ve bir metal alaşımının manyetikliğinin giderilmesi gibi ultra hızlı olayları başarıyla yakalayabiliyor. Bu önemli gelişme, şok dalgası mekaniği gibi alanlarda veya daha etkili ilaç geliştirme süreçlerinde yeni ufuklar açabilir.

Araştırmanın lideri, Kanada'daki Institut National de la Recherche Scientifique'den (INRS) Profesör Jinyang Liang. Liang, dünya çapında ultra hızlı fotoğrafçılık alanında tanınan bir isim ve bu çalışma, altı yıl önce yaptığı başka bir çalışmanın verilerinin geliştirilmesine dayanıyor.