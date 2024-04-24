Klavye kısayolları, bilgisayar kullanıcılarının işlerini hızlandıran ve daha verimli hale getiren güçlü araçlardır. Ofis ortamında çalışırken, bilgisayarınızdaki iş akışınızı optimize etmek için kullanabileceğiniz birçok az bilinen ancak son derece işlevsel klavye kısayolu bulunuyor. Peki, sekmeler nasıl geri getirilir? Yanlışlıkla kapatılan tarayıcıdaki sekmeleri geri getirmek için ne yapabilir?

Her bilgisayar kullanıcısının hayatını kolaylaştıran bir araç vardır. Kopyala-yapıştır yapmanın ötesinde, ofis yazılımlarında kullanılan kısayolların büyülü dünyası, iş akışınızı hızlandırabilir ve verimliliğinizi artırabilir. İşte, az bilinen ama çok kullanışlı olan bazı klavye kısayolları...

Az bilinen ama işinizi kolaylaştıran ipuçları

Kaybolan sekmeleri geri getirme:

Yanlışlıkla kapattığınız tarayıcı sekmelerini hızlıca geri getirmenin yolu, Ctrl + Shift + T (Windows) veya Command + Shift + T (Mac) tuşlarına basmaktır. Böylece tarayıcınızı kapattıysanız veya çıktıysanız bile, açık olan tüm sekmeleri geri yükleyebilirsiniz.

Önceki sayfaların otomatik açılması:

Tarayıcınızı her açtığınızda, önceki web sayfalarının otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Chrome'da, chrome://settings/onStartup adresine giderek "Kaldığınız Yerden Devam Et" seçeneğini seçebilirsiniz. Firefox'ta ise, about:preferences#general adresindeki "Başlangıç" bölümünden "Önceki Pencereleri ve Sekmeleri Aç" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Firefox da benzer bir işlem kullanır. Adres çubuğunda "about:preferences#general" ifadesini yazın ve çıkan pencerede "Başlangıç" alt başlığı altındaki "Önceki pencereleri ve sekmeleri aç" seçeneğini işaretleyin.