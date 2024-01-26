Shazam'ı kulaklıkla da kullanabileceksiniz

Shazam'ı kulaklıkla da kullanabileceksiniz
Shazam'a kulaklık desteği geldi. Artık kulaklıkla müzik dinlerken, duyduğunuz şarkıları da Shazam üzerinden bulabileceksiniz.

Yeni güncelleme ile Shazam, iOS kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir özellik ekledi. Artık Shazam, kullanıcıların kulağında kulaklık bulunurken hoşlandıkları şarkıları otomatik olarak tanıyabiliyor. Bu, özellikle sosyal ortamlarda veya toplu taşıma araçlarında bulunan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Kulaklıkla Shazam'lama dönemi başlıyor

Daha önce Shazam kullanıcıları, bir şarkıyı tanımak için uygulamayı açmalı ve telefonun mikrofonuna müziği dinletmelilerdi. Ayrıca Shazam, mobil uygulamalardaki şarkıları tanıyabiliyordu ancak bunun için telefonun hoparlöründen sesli bir şekilde çalınması gerekiyordu.

Yeni özellik sayesinde, kulaklık mikrofonu ve kulaklıktan çıkan seslere erişim sağlandı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sosyal medyada dolaşırken veya toplu ortamlarda bulunurken Shazam'ı kullanarak çalınan müziği otomatik olarak tespit edebilecekler. Kablolu veya kablosuz kulaklıklarla bu özelliğin kullanılabileceği belirtiliyor.

Bu pratik özelliğin neden bu kadar geç tanıtıldığı konusunda bir açıklama yapılmamış olsa da, Shazam kullanıcılarının müzikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde tanıyabilmesini sağlayacak bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.

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