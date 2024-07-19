Siber saldırı mı var? Uçuşlar durdu, banka sistemi çöktü! İşte ilk açıklamalar

Dünya genelinde yaşanan bir Windows ve internet sorunu, pek çok alanda işleri durma noktasına getirdi. Peki, neler oluyor? Siber saldırı mı var? İnternete neden girilmiyor? İşte detaylar...

Dünyanın dört bir yanındaki televizyon kanalları, havaalanları ve bankalar, Windows bilgisayarların aniden kapanmasına neden olan büyük bir kesinti nedeniyle devre dışı kaldı.

CrowdStrike ve Microsoft'tan açıklama

Kesintileri izleyen bir web sitesi olan Downdetector, Microsoft uygulamaları, bankacılık web siteleri ve havayolu uygulamaları da dahil olmak üzere web sitelerinde ani artışlar olduğunu bildirdi. Birçok havayolu şirketi, ağ üzerinde faaliyet gösteren tüm havayollarını etkileyen üçüncü taraf BT sorununu yaşandığını açıklayarak yolcuları havaalanlarına erken gelmeye çağırdı.

İlk açıklamalara göre, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşandı. CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu. Siber güvenlik mühendisleri, bu yaygın sorunun bir antivirüs yazılımından kaynaklandığını tahmin ediyor. Özellikle bazı popüler antivirüs programlarının son güncellemelerinin, Windows çekirdek bileşenleri ile uyumsuzluk gösterdiği ve bu nedenle sistemlerin çökmesine yol açtığı iddia ediliyor.

THY ve Denizbank'tan açıklamalar

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Üstün, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Denizbank da bir açıklama yaparak, "Değerli Müşterilerimiz, kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi.