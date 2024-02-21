Siber suç örgütü, 11 ülkenin ortak operasyonuyla yakalandı

Son iki yılda 2000'den fazla siber saldırıda kullanıldığı belirtilen zararlı yazılım geliştiren LockBit, 11 ülkenin iş birliği ile etkisiz hâle getirildi.

11 ülkeden kolluk kuvvetlerinin katıldığı bir operasyonda, son dönemin en zararlı siber suç grupları arasında yer alan LockBit'in bilgisayarlarına ve yazılımlarına el konulduğu açıklandı. Çok sayıda fidye saldırısında kullanılan yazılımlarla bilinen ekip, etkisiz hâle getirildi.

LockBit örgütünün ele geçirilen donanımları ve yazılımları arasında, çalınan verilere ait yüzlerce elektronik anahtar, darkweb'de ödeme yapmayı reddeden kişilere ait bilgilerin paylaşıldığı internet sitesi gibi araç ve yazılımlar yer alıyor. Kendilerinden talep edilen miktarda kripto para ödemesi yapmayan kişilerin bilgileri bu şekilde paylaşılıyordu.

LOCKBİT, ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Kronos Operasyonu adı verilen ve Birleşik Krallık'tan yetkililerin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, biri Ukrayna'da biri de Polonya'da yaşayan iki kişiyi de gözaltına aldı.