Siri'nin Airpods'taki mesajları okuması nasıl kapatılır? Basit yöntemler ile Airpods'ların mesajları okumasının önüne geçmenize yardımcı oluyoruz. İşte detaylar...

Siri aniden iPhone'unuzun mesaj bildirimini AirPods'unuzdan okumaya başladığında siz de rahatsız oluyor musunuz? Yalnız değilsiniz. İster çevrimiçi bir toplantıda olun, ister podcast dinleyin, Siri'nin mesajları duyurmasını kapatmak, dikkatinizin dağılmadığı bir ortamda müziğin keyfini çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Siri'nin Airpods'taki mesajları okuması nasıl kapatılır?

AirPods'unuzu iPhone'unuzla ilk kez eşleştirdiğinizde bu özellik otomatik olarak etkinleştirilse de AirPods'ta Siri anons mesajlarını nasıl kapatacağınızı bilmek sesli bildirimler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Ayarlar üzerinden AirPods'ta Mesajları Anons Et özelliğini kapatın

iPhone'unuzda Ayarlar -> Bildirimler bölümüne gidin.

Şimdi, Siri bölümünün altındaki Bildirimleri Duyur'a dokunun.

Bildirimleri Duyur geçişini kapatarak Siri'nin bildirimleri duyurmasını durdurabilirsiniz.

Alternatif olarak, Siri'nin AirPods gibi bağlı kulaklıklardaki mesajları okumasını durdurmak için "Kulaklıklar" seçeneğini kapatabilirsiniz. Bu seçeneği belirlemek, AirPods veya diğer kulaklıklar bağlıyken Siri'nin bildirimleri okumayacağı, ancak kulaklıklara bağlı değilken bildirimlerin yüksek sesle okunacağı anlamına gelir.

Ayrıca, "Bildirimleri Duyur" ayarlar sayfasından uygulamaların karşısındaki geçişi çevirerek seçili uygulamalardan AirPods'ta Siri bildirimlerini açmayı seçebilirsiniz.

Kontrol Merkezi aracılığıyla AirPods'ta Siri Mesaj Okuma özelliğini kapatın

Ayrıca, iPhone'unuzdaki Denetim Merkezi'nden duyuru bildirimlerini de kapatabilirsiniz, eğer bu geçiş zaten ilk etapta eklenmişse. Şu şekilde çalışır:

AirPods'unuzu iPhone'unuza bağlayın ve Denetim Merkezi'ni aşağı çekmek için sağ üstten aşağı kaydırın.

Burada, Siri'nin mesajlarınızı okumasını tamamen durdurmak için Zil (Bildirimi Duyur) simgesine dokunun.

Ya da Zil simgesine dokunup basılı tutun, ardından açılan pencerede tercih ettiğiniz seçeneği belirleyin.

Hangi seçeneği seçerseniz seçin, siz ayarı tekrar etkinleştirene kadar Siri AirPods'unuzda tek bir mesajı bile duyurmayacaktır.