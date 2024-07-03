Sizin için bir araya getirdik! İşte 2024'ün en iyi kablosuz kulaklıkları

Güzel bir kablosuz kulaklık almak istiyor ancak doğru seçeneği nasıl bulacağınızı bilemiyorsanız bu yazı tam size göre! İşte, 2024'ün en iyi kablosuz kulaklıkları...

Günümüzde kablosuz kulaklıklar, aktif gürültü engelleme (ANC), spor modelleri ve bütçe dostu seçenekler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede sunuluyor. Her hafta yeni modeller piyasaya sürülüyor ve bu çeşitlilik, hangi kulaklıkların en iyi olduğuna karar vermeyi zorlaştırabiliyor. Bu yazıda, en iyi kablosuz kulaklık modellerini detaylandırıyoruz.

En iyi kablosuz kulaklıklar

Sony WF-1000XM5:

Sony, WF-1000XM5 modeliyle zaten harika olan ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özelliklerini daha da geliştiriyor. Bu kulaklıklar, Sony'nin bugüne kadar ürettiği en iyi ve en rahat tasarıma sahip. Uyarlanabilir ses ve Speak-to-Chat gibi özelliklerle donatılan WF-1000XM5, 8 saatlik pil ömrü ve üstün ses kalitesi sunuyor. Ancak, bu gelişmiş özellikler yüksek bir fiyat etiketini de beraberinde getiriyor.

Apple AirPods Pro (2. Nesil):

Apple'ın ikinci nesil AirPods Pro modeli, selefine göre büyük bir gelişme gösteriyor. AirPods Pro, iPhone, iOS ve Mac ile uyumlu kolaylıkları korurken, geliştirilmiş ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme sunuyor. Şeffaflık modu, doğal bir dinleme deneyimi sağlıyor ve hızlı eşleştirme, eller serbest Siri, mekansal ses gibi özellikler de kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, yeni USB-C şarj kutusu kablosuz şarj imkanı sunuyor.

Google Pixel Buds Pro:

Google, Pixel Buds Pro ile gerçek kablosuz kulaklıklar konusunda önemli bir adım attı. Derin ve vurucu bas, sağlam ANC performansı, güvenilir dokunmatik kontroller ve kablosuz şarj gibi özelliklerle donatılan Pixel Buds Pro, Android kullanıcıları için harika bir seçenek. Ayrıca, Google Çeviri Konuşma Modu gibi ek kolaylık özellikleri de sunuyor.

Beats Fit Pro:

Beats Fit Pro, egzersiz kulaklıklarında en iyi AirPods özelliklerini sunuyor. Apple'ın H1 çipi sayesinde hızlı eşleştirme, eller serbest Siri ve Find My araçları gibi özellikler sunuyor. Dengeli ve vurucu bas, iyi gürültü önleme ve IPX4 suya dayanıklılık ile bu kulaklıklar, spor salonu dışında da sağlam bir seçenek. Android cihazlar için de bol miktarda destek mevcut.

Sony LinkBuds S:

Sony'nin bu yılki en büyük sürprizi, benzersiz açık giyim tasarımına sahip LinkBuds değil, daha ana akım devamı olan LinkBuds S oldu. Bu model, premium WF-1000XM4'e benzer daha geleneksel bir tasarıma sahip ve çok daha küçük ve hafif, bu da daha rahat bir uyum sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü dinleme desteği (LDAC ve DSEE Extreme) ve yetenekli ANC ile ses kalitesi konusunda da güçlü bir performans sergiliyor. Şeffaflık modu ve Uyarlanabilir Ses Kontrolü gibi kullanışlı özellikler de mevcut.