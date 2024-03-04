Snapdragon 8 Gen 4, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya geliyor!

Snapdragon 8 Gen 4, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya geliyor!
Qualcomm'un yeni nesil yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 4, mobil teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Özellikle yüksek saat hızıyla dikkat çeken bu yeni yonga seti, sektörde sınırları zorlamaya hazırlanıyor.

Qualcomm'un Snapdragon platformunda devrim niteliğinde bir yenilik olan Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklar hızla ilerliyor. Bu yeni nesil yonga seti, özellikle saat hızıyla dikkat çekiyor ve sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Apple ile rekabette önemli bir pozisyon elde etmeyi hedefleyen Qualcomm'un, Oryon çekirdeklerini Snapdragon yongalarında kullanacağı zaten açıklanmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan detaylar, Snapdragon 8 Gen 4'ün saat hızının beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor.

SNAPDRAGON 8 GEN 4 NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Öncelikle, geçmişteki tahminlerin aksine, yeni yonga setinin saat hızının 4.0GHz'den daha da yüksek olacağı belirtiliyor. İşlemciye güç verecek Cortex X5 veya Oryon çekirdeği, Snapdragon X Elite'e benzer şekilde 4.30GHz hızlara ulaşacak. Bu, mobil platformlar için oldukça etkileyici bir hız ve termal yönetimin önemini bir kez daha vurguluyor.

Ancak, bu yüksek saat hızlarına erişmek için daha iyi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle, daha gelişmiş soğutma sistemlerine sahip cihazlar, yüksek performansın tadını çıkarabilecek. Ancak, bu yüksek performansın bir maliyeti olacak ve bu da cihazların fiyatlarını etkileyebilir.

Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya sahip olması bekleniyor. Ancak, platformun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net değil. Qualcomm'dan gelen bilgilere göre, bu yeni nesil yonga setinin Ekim 2024'e kadar kullanıma sunulması planlanıyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek