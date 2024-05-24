Snapdragon X Elite dikkat çeken performansıyla öne çıkıyor

Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite çipseti, Microsoft'un en son Surface Laptop modelinin incelemesinde büyük bir beğeni topladı. Tom's Hardware'den Ryan Shrout'un yaptığı testler, Qualcomm'un ARM tabanlı çözümlerindeki ilerlemeyi gösterirken, Snapdragon X Elite'in vaat ettiği performansı başarıyla sergilediğini ortaya koydu.

Tom's Hardware, Microsoft'un yeni Surface Laptop modelinin incelemesinde eski bir Intel yöneticisi olan Ryan Shrout'un, yeni Snapdragon X Elite'in performansını test ettiğini ve oldukça etkilendiğini bildirdi.

Snapdragon X Elite'in performansı oldukça etkileyici

Shrout, Snapdragon X Elite'in, Windows için tasarlanmış ARM tabanlı bir çipset olarak, Qualcomm'un vaat ettiği özelliklere uygun şekilde çalıştığını belirtti. Ayrıca, Shrout, Snapdragon platformundaki momentumunun gerçekten etkileyici olduğunu vurguladı.

Snapdragon X Elite'li Surface Laptop'u, önceki Surface modelleri, bir Intel (Meteor Lake) dizüstü bilgisayar ve Apple'ın M3'ü bulunan MacBook Air 15 inç dahil olmak üzere diğer dört dizüstü bilgisayarla karşılaştıran Shrout'un testlerine göre, Snapdragon X Elite'in performansı oldukça etkileyici. Snapdragon X Elite, Apple'ın M3'ünü ve Intel'in Core Ultra 7 155H'sini geride bırakarak Geekbench 6'da üstün bir performans sergiliyor.

Shrout ayrıca, Snapdragon X Elite'in ısısını iyi bir şekilde yönettiğini ve yerel video oynatmada rakiplerini geride bırakarak iki pil ömrü yarışını kazandığını belirtiyor. Ancak M3'lü MacBook Air'e kıyasla yüzde 16 daha az pil ömrüne sahip olduğunu da ekliyor.

Snapdragon X Elite'in grafik performansı da oldukça sağlam, ayrıca Microsoft'un yeni Prism çeviri katmanını kullanarak emülasyon konusunda da başarılı bir performans sergiliyor.

Ancak, PugetBench Lightroom Classic testlerinde Snapdragon, Intel'in Core Ultra 7'sine eşit bir performans gösterirken, Blender'da Intel çipinden ve Apple M3'ten biraz geride kaldığı görülüyor.

Sonuç olarak, Snapdragon X Elite'in performansının genel olarak oldukça etkileyici olduğu ve Qualcomm'un ARM tabanlı çipler konusundaki iddialarını desteklediği söylenebilir.