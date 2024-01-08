Sonunda belli oldu: Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi!

Sonunda belli oldu: Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi!
Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, artık piyasaya sürülmek üzere. Apple cephesinden nokta atışı haberler veren Mark Gurman'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, bu haftaki Power On bülteninde yaptığı açıklamada, Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı Vision Pro'nun yakın bir zamanda piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Vision Pro'lar Şubat ayında çıkabilir

Gurman'a göre, Apple, Vision Pro'ları ABD depolarına sevk etti ve cihazlar ay sonunda perakende mağazalara ulaşacak. Resmi satışlar ise Şubat 2024'te başlayacak. Gurman ayrıca, 21 Ocak itibarıyla çalışanlar için özel toplantılar yapılacağını ve bu toplantılarda Vision Pro'nun pazarlanabilmesi için eğitimlerin verileceğini söyledi.

CES 2024 kapsamında Vision Pro ile ilgili yeni duyuruların yapılması da bekleniyor. Bu duyuruların içeriği henüz bilinmemekle birlikte, karma gerçeklik başlığının özellikleriyle ilgili daha fazla detayın paylaşılması muhtemel.

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