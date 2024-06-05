Sonunda belli oldu! İşte Samsung Galaxy Watch FE'nin fiyatı

Samsung'un uygun fiyatlı akıllı saat serisi Galaxy Watch'in en yeni üyesi, Galaxy Watch FE'nin fiyatı sonunda belli oldu.

Samsung'un uygun fiyatlı Galaxy Watch ailesi için merakla beklenen modeli, Galaxy Watch FE'nin fiyatı sonunda ortaya çıktı.

Galaxy Watch FE'nin fiyatı ne kadar?

İlk bilgilere göre, Avrupa'da yaklaşık 199 euro seviyesinde olan bu model, ABD pazarında da yaklaşık olarak 199 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, standart Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modellerine kıyasla oldukça rekabetçi bir konumda bulunuyor.

Galaxy Watch FE'nin fiyatına ilişkin sızdırılan bilgiler, Samsung'un uygun fiyatlı segmentte de iddialı bir konuma sahip olmayı hedeflediğini gösteriyor. Zira bu fiyatlandırma, kullanıcıların daha ekonomik bir seçenekle yüksek kaliteli bir akıllı saat deneyimi yaşamalarını sağlayacak gibi görünüyor.

Galaxy Watch FE'nin ve diğer yeni modellerin, 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlik, Samsung'un yeni ürünlerini ve teknolojilerini dünya geneline duyuracağı önemli bir platform olacak.