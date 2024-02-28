Sony, 18 yıllık PlayStation 3 için yazılım güncellemesi yayımladı

Sony, PlayStation 3 için sürpriz bir yazılım güncellemesi yayımladı. 200 megabayt'lık güncelleme, cihazın performansını iyileştiriyor ve birkaç değişiklik getiriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, beklenmedik bir adım atarak 8 yıl önce üretimini sonlandırdığı PlayStation 3 için bir yazılım güncellemesi yayımladı. Sadece 200 megabayt büyüklüğündeki güncelleme, cihaza önemli bir yenilik getirmese de, PlayStation Plus Premium aboneliği için desteklenmekte olan cihazın genel sistem performansını ve kararlılığını artırıyor.

PLAYSTATİON 3 SAHİPLERİNE BLU-RAY DİSKLERİ ÇALIŞTIRMA OLANAĞI SUNUYOR

Bugün yayımlanan "49.1" sürüm kodlu güncelleme ayrıca PlayStation Network hesaplarıyla ilgili güvenlik seviyesini biraz daha artırıyor ve PlayStation 3 sahiplerine Blu-ray diskleri çalıştırma olanağı sunuyor.

Bu güncelleme, PlayStation 3'ü hâlâ aktif olarak kullanan milyonlarca kişi için önemli bir adım. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir siber saldırının ardından ortaya çıkan bilgilere göre, PlayStation 3 hala 1,9 milyon ila 2,3 milyon arasında aktif aylık kullanıcıya sahip.

Ancak, PlayStation 3'ü aktif olarak kullanan kullanıcılar, depolama alanı kaynaklı güncelleme sorunları yaşayabilirler. Bu durumda, güncellemeyi bilgisayarlarına indirip FAT32 olarak biçimlendirdikleri bir USB belleğe aktarmaları gerekecek. Dosya adını "PS3UPDAT.PUP" olarak belirlediklerinde, konsollarını güncelleyebilecekler.