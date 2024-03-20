Sony, "PlayStation 5 Pro" özelliklerini sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı

Oyun dünyasının merakla beklediği haberlerden biri olan PlayStation 5 Pro'nun özellikleri hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Sony, PlayStation 5 Pro özelliklerini sızdıran kişiyi bulmak için soruşturma başlattı.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro'ya dair ortaya çıkan haberler, oyuncu topluluğunda büyük heyecan yarattı. Önceleri sadece söylenti olarak değerlendirilen bilgiler, sonunda resmiyet kazandı. Özellikleri internete sızan bu yüksek performanslı konsol, oyun dünyasında büyük bir çığır açmaya aday görünüyor. İlk olarak YouTube'da Moore's Law is Dead kanalında paylaşılan ve sonrasında farklı kaynaklarca doğrulanan bir videoda, PS5 Pro'nun özelliklerini içeren bir döküman görücüye çıktı. Görünüşe göre bu döküman, Sony'nin üçüncü taraf iş ortaklarına verdiği resmi bir belgeydi.

Görseller oluşturabilme yeteneği bulunuyor

Sızan bilgilere göre, PS5 Pro'nun donanım özellikleri oldukça etkileyici. İddialar arasında 4.4 GHz hızında AMD Zen2 CPU, daha hızlı RAM ve standart versiyondan %45 daha hızlı oyun içi görseller oluşturabilme yeteneği gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca, Pro modelle birlikte 4x Işın İzleme teknolojisi ve 8K görüntü desteğinin de sunulması bekleniyor.

Sony'den henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, sızıntılar oyuncu topluluğunda büyük bir merak uyandırdı. Şubat ayında Sony'nin mevcut PS5'in ömrünün son dönemlerine girdiğini açıklaması ve daha önce daha ince bir PlayStation 5 Slim modeli ile PlayStation Portal'ı piyasaya sürmesi, PS5 Pro'nun varlığını doğrular nitelikte. Oyuncular, Sony'nin gelecekteki hamlelerini ve PS5 Pro'nun resmi duyurusunu heyecanla bekliyor.