Sony, PS5 Pro için yeni bir etiket kullanacak

Oyun dünyasının devi Sony, PlayStation 5'in geliştirilmiş versiyonu olan PS5 Pro için heyecan verici bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sony'nin oyunculara beklenen PS5 Pro konsolunun yeni yeteneklerinden yararlandığını göstermek için yeni bir "PS5 Pro Enhanced" etiketi kullanmaya başlayacağı bildirildi.

Oyunlar için daha yüksek çözünürlük

Bir oyunun bu etiketi alabilmesi için 4K yükseltme için PSSR, sabit 60 fps kare hızı ve eklenmiş veya geliştirilmiş ışın izleme içeren bir PS5 Pro grafik modu sunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, bu etiketin hem sabit hem de değişken yenileme hızına sahip oyunlar için daha yüksek çözünürlüğe işaret edeceği bildiriliyor.

Site, Sony içerisinde "Trinity Enhanced" olarak adlandırılan etiketin, önceki PlayStation neslinde kullanılan "PS4 Pro Enhanced" etiketine benzeyeceğini ifade ediyor. Önceki etiket, bir oyunun yeni sistemde grafiksel yükseltmeler aldığını belirtmesine rağmen, iyileştirmelerin detaylarını sunmuyordu.

Söylentilere göre PS5 Pro'nun 2024'ün sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni konsol modelinin, klasik PS5'e kıyasla 4 kata kadar daha fazla ışın izleme performansı, orijinal konsolun CPU'sunun yüzde 10 daha yüksek saat hızına sahip bir versiyonu, yüzde 28 daha hızlı bellek ve yüzde 45'e kadar işleme performansı artışı sunması bekleniyor.