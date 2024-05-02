Sony'nin yeni taşınabilir kliması: Reon Pocket 5

Japon teknoloji devi, son derece pratik ve kullanışlı bir çözüm sunarak, sıcaklığın arttığı günlerde serinlemek isteyenler için ideal bir ürün piyasaya sürdü.

Japon teknoloji devi Sony, sıcak havalardan bunalanları rahatlatmak için yeni bir giyilebilir klima olan Reon Pocket 5'i piyasaya sürdü. Bu taşınabilir klima, kullanıcının ense-sırt bölgesine takılarak serinlemesine yardımcı oluyor. İşte Reon Pocket 5'in sunduğu özellikler ve çalışma prensibi...

Soğutma ve ısıtma ayarı yapılabiliyor

Reon Pocket 5, termoelektrik soğutma prensibiyle çalışıyor. Bu sistemde, farklı sıcaklıklara sahip iki plaka arasına yerleştirilen yarıiletken elektrotlara akım uygulandığında ısı transferi gerçekleşiyor. Bu sayede, sıcak taraftan soğuk tarafa ısı akışı sağlanarak soğutma işlemi gerçekleştiriliyor.

Cihaz, bir dizi sensör ile birlikte geliyor. Bu sensörler aracılığıyla vücut ve hava sıcaklığı, nem ve kullanıcının hareketi izlenerek optimum soğutma seviyesi ayarlanıyor. Ayrıca, cihazda soğuk havalarda ısıtma fonksiyonu da bulunuyor. Reon Pocket Tag adı verilen başka bir küçük modül sayesinde kullanıcılar soğutma ve ısıtma ayarlarını yapabiliyorlar. Mobil uygulama üzerinden de kontroller yapılabiliyor.

Sony, Reon Pocket 5'in önceki sürüme göre daha yüksek soğutma performansı ve uzun pil ömrü sunduğunu belirtiyor. Cihazın pil ömrü dördüncü seviyede 7.5 saat olarak öne çıkarken, ekonomi modunda ise 17 saat çalışabiliyor. Ayrıca, gürültü seviyesinde %20 oranında azalma sağlandığı ifade ediliyor.

Öncelikle Japonya ve Asya pazarında satılan Sony'nin taşınabilir klimaları, şimdi İngiltere'de satışa sunularak küresel pazara açılıyor. Ürün, Sony'nin İngiltere sitesinde 170 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Temel pakette cihazın kendisi, Reon Pocket Tag ve beyaz boyun bandı bulunuyor.