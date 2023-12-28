Sosyal medya platformlarının çocukların üzerinden ne kadar kazandığı belli oldu

Sosyal medya platformlarının çocukların üzerinden ne kadar kazandığı belli oldu
ABD'de, sosyal medya platformlarının 18 yaş ve altındaki kullanıcılardan ne kadar gelir elde ettikleri belli oldu.

Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Instagram, Facebook, Snapchat ve X gibi sosyal medya platformlarının 18 yaş altındaki kullanıcılar üzerinden 2022 yılında elde ettiği reklam gelirlerini inceledi. Yapılan kapsamlı araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı oldu:

Sosyal medya platformları çocukların üzerinden bakın ne kadar kazanıyor?

Sosyal medya platformları, sadece ABD'de 18 yaş altındaki çocuklar sayesinde 11 milyar doların üzerinde gelir elde etti. YouTube, 12 yaş ve altı kullanıcılardan en çok gelir elde eden platformdu ve çocuklar üzerinden 959,1 milyon dolar kazandı. Instagram, 13-17 yaş grubundan elde ettiği 4 milyar dolarlık gelirle en çok kazanan platform oldu. TikTok, 18 yaş altındaki kullanıcılardan elde ettiği 2 milyar dolarlık gelirle dikkat çekti. Snapchat'in 2022'deki tüm gelirinin yüzde 41'i, 18 yaş altındaki kullanıcılardan sağlandı.

TikTok'un reklam gelirlerinin yüzde 35'i, YouTube'un reklam gelirlerinin yüzde 27'si ve Instagram'ın reklam gelirlerinin yüzde 16'sı, 18 yaş altındaki kullanıcılardan geldi. Bu sonuçlar, sosyal medya şirketlerinin genç kullanıcı kitlesinin reklam gelirlerinde kritik bir rol oynadığını ve bu gelir kaynaklarının önemli bir kısmının çocuklar üzerinden sağlandığını gösteriyor.

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