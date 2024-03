Sosyal medya platformu X'ten, Türkiye kararı!

ABD'li iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan ve ismi Twitter'dan, X'e çevrilen alan sosyal medya platformu, Türkiye'den gelen sansür talebine ilişkin bir açıklama yaptı.

"MEVCUT TÜM YASAL YOLLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, bir maden kazasıyla ilgili hükümet eleştirisi içeren ve silinmesi istenen 45 paylaşımın mahkeme tarafından "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Platformdaki konuşma özgürlüğünü artırmayı ve sansürü en aza indirmeyi hedefleyen Elon Musk'ın X'i, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını platformda yayımladı.

Mahkemenin "ifade özgürlüğü" kararını paylaşan X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü şu ifadeleri kullandı:

"X, kullanıcılarımızı Hükümet sansüründen korumak için dünya çapında düzenli olarak hukuki mücadeleler vermektedir. Bu hafta, Türkiye'de bu mücadelelerin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık. Türk hükümeti daha önce, üçü bir muhalefet partisi liderine ait olmak üzere, hükümetin trajik bir heyelan olayındaki rolünü eleştiren yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti. Hükümet, içeriğin kaldırılması yönündeki emirlere uyulmaması halinde X'i yüklü miktarda para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. X mahkemeye itiraz etti ve bu hafta Mahkeme söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında korunduğunu kabul ederek hükümetin taleplerini geçersiz kıldı. Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir ve kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz."

X regularly files legal challenges around the world to defend our users from Government censorship. This week, we secured an important ruling in Turkey that reaffirmed the importance of these challenges.



