SpaceX, Starlink uydusuyla ilk kısa mesajını yolladı

SpaceX'in doğrudan akıllı telefonlara bağlanabilen Starlink uydusu, ilk kısa mesajını gönderdi.

Bu haftanın başlarında paylaşılan bir haberde, SpaceX'in Starlink projesinin önemli bir aşamaya ulaştığından bahsedilmişti. SpaceX, Starlink uydularını kullanarak akıllı telefonlara doğrudan hizmet sağlama amacı güden bir proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu uydular, mobil cihazlara hücresel veri sağlama potansiyeli taşıyordu.

SpaceX, ilk kısa mesajını gönderdi

Şimdi ise bu projede yeni bir gelişme yaşandı. SpaceX'in uydu internet uyduları, ilk kısa mesaj aktarımını gerçekleştirdi. Bu test, ABD'deki telekomünikasyon devi T-Mobile'ın ağını kullanarak başarıyla tamamlandı.

Starlink'in ilk kısa mesaj gönderimi, projenin sadece bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Daha büyük gelişmeler ise 2025 yılında bekleniyor. SpaceX, önümüzdeki yıl itibarıyla mobil internet ve sesli aramaların Starlink üzerinden mümkün olmasını hedefliyor. Eğer bu hedefe ulaşılırsa, Starlink küresel çapta mobil hat desteği sağlayan bir şirket olacak.

Ancak küresel çapta mobil iletişim hizmeti sunmak, çeşitli düzenleyicilerden onay almayı gerektiriyor. Özellikle ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) gibi kurumların onayı, bu tür bir hizmetin başarıya ulaşabilmesi için kritik öneme sahip. Bu süreçte, cep telefonlarının doğrudan uydu bağlantısı üzerinden kullanılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekecek. Şu ana kadar FCC bile bu konuda bir düzenleme yapmamış olduğundan, Starlink'in küresel mobil iletişim hizmetini başlatması için uzun ve detaylı bir süreç bekleniyor.