SpaceX'in Starship'i dördüncü denemesinde başarıyla Dünya'ya döndü

İlk üç fırlatmada Dünya'ya sağlam bir şekilde dönemeyen Elon Musk'ın Starship'i, dördüncü denemede kendini ispatlamayı başardı. Starship'in başarılı inişi, gelecekteki uzay görevleri için önemli bir umut kaynağı oldu.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, dördüncü fırlatma denemesinde Starship roketinin ilk tam test uçuşunu başarıyla tamamladı. Önceki üç denemede patlamalarla karşılaşılan Starship, bu kez hafif hasarla da olsa Dünya'ya dönmeyi başardı. Perşembe günü ABD'deki bir üsten fırlatılan mega Starship roketi, su üzerine yumuşak bir iniş yaparak önemli bir kilometre taşına imza attı.

Test uçuşunun detayları

Starship, fırlatıldıktan sonra yaklaşık 211 kilometre yüksekliğe ulaştı ve saatte 26.000 kilometreden fazla bir hızla yol aldı. Atmosfere yeniden giriş sırasında uzay aracının bazı parçalarının yoğun ısı nedeniyle koptuğu görüldü. Ancak araç, Hint Okyanusu'na yumuşak iniş yapabilecek kadar sağlam kaldı. Bu başarı, Starship'in şimdiye kadarki en uzun ve en başarılı uçuşu olarak kaydedildi.

Önceki üç fırlatma denemesi, çeşitli sebeplerle patlamalarla sonuçlanmıştı. Mart ayında gerçekleştirilen üçüncü denemede, uzay aracıyla temas kaybedilmiş ve kısa bir süre sonra patlama yaşanmıştı. Bu kez ise Starship, kontrollü bir iniş yaparak büyük bir ilerleme kaydetti. SpaceX CEO'su Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Birçok karo kaybı ve hasarlı bir kanatçığa rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı!" ifadelerini kullandı.

NASA, bu on yılın sonlarına doğru astronotlar tarafından Ay'a yapılacak iki iniş görevi için Starship'e güveniyor. Bu başarılı test uçuşu, NASA'nın Ay'a dönüş planları için de büyük bir adım niteliğinde. Elon Musk'ın daha büyük planları ise insanları Mars'a taşımak ve orada bir şehir kurmak için gerekli altyapıyı oluşturmak üzerine kurulu. Musk, Starship filolarıyla Mars'a insan ve malzeme taşımayı hedefliyor.